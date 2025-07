Hulk Hogan: más allá de la lucha libre también conquistó Hollywood

Hulk Hogan, nacido Terry Gene Bollea, falleció el 24 de julio de 2025 a los 71 años debido a un paro cardíaco en su hogar de Clearwater, Florida. Más allá de su muerte, su impacto en la lucha libre y la cultura popular es innegable. Su carisma, habilidades en el ring y presencia mediática lo convirtieron en una figura emblemática que seguirá siendo recordada y celebrada por fanáticos de todo el mundo por algún tiempo.

A lo largo de su carrera, Hogan sufrió diversas lesiones que requirieron múltiples cirugías. En mayo de este año, se sometió a una cirugía de fusión cervical anterior (ACDF) para tratar problemas en el cuello. Su representante aseguró que la operación fue exitosa y que su recuperación iba por buen camino. Hace apenas unas semanas, la esposa de Hogan, Sky, negó los rumores de que él estuviera en coma… afirmando que su corazón estaba "fuerte" mientras se recuperaba de cirugía.

Dos veces en el Salón de la Fama de la WWE

Hulk Hogan fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE por primera vez en 2005, en reconocimiento a su legendaria carrera individual. En 2020, recibió una segunda distinción como miembro del icónico grupo New World Order, convirtiéndose así en parte de un grupo muy exclusivo de luchadores exaltados en dos ocasiones, como Ric Flair, quien fue incluido por su trayectoria personal en 2008 y nuevamente en 2012 como parte de The Four Horsemen.

Falleció Hulk Hogan a los 71 años: lo último que se dijo sobre su estado de salud Leer más

Tras su primera inclusión, Hogan fue expulsado del Salón de la Fama en 2015, luego de que salieran a la luz comentarios racistas captados en una grabación privada durante un encuentro íntimo. Años después, en 2020, fue reincorporado oficialmente como parte del NWO, marcando así su regreso al reconocimiento institucional de la WWE.

Carrera cinematográfica

Aunque Hulk Hogan siempre será recordado como una de las mayores estrellas de la WWE, durante las décadas de 1980 y 1990 buscó también consolidarse como actor, abriendo el camino para otros luchadores que más tarde seguirían sus pasos hacia la pantalla grande.

Su enorme popularidad le abrió las puertas al cine y la televisión, donde participó en diversas producciones. Su debut más recordado fue en Rocky III (1982) como Thunderlips, seguido por papeles protagónicos en películas como No Holds Barred (1989), Suburban Commando, Mr. Nanny, Santa with Muscles y 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain.

También protagonizó la serie Thunder in Paradise (1994) y participó en filmes de acción como Assault on Devil's Island y Shadow Warriors, junto a Carl Weathers. Tuvo cameos en películas como Gremlins 2, Muppets from Space y Spy Hard, y apariciones en series como El Equipo A, Walker, Texas Ranger y Robot Chicken.

En televisión, fue presentador de American Gladiators (2008) y del reality Celebrity Championship Wrestling. En 2012, Seth MacFarlane lo invitó a aparecer como él mismo en un episodio de American Dad. Su carisma lo convirtió en una figura frecuente en la cultura pop, incluso fuera del cuadrilátero.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!