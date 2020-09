Hugo Gavilánez: "Me llamaron criminal"

Tiene casi 35 años en TV y en tres etapas ha estado en RTS. En esta última el comunicador de 'La Noticia' Hugo Gavilánez (72) cumplirá una década en diciembre. Además laboró en Canal Uno, TC y Ecuavisa. A veces es criticado por su estilo y forma de ser.

Los noticieros son la imagen de un canal y por lo tanto usted también lo es...

A veces son la imagen de un canal, depende de la línea del informativo, puede existir un programa que lo identifique más que el noticiero. En este, cada comunicador tiene su estilo, el de Hugo Gavilánez no es el mismo que el de José Luis Arévalo o La Bombón, el mío es más formal. Ellos son más jóvenes, bailan y hacen bromas.

Michela Pincay cuando debutaba en ‘De casa en casa’, su hermana se sometía a una quimioterapia Leer más

¿Critica ese estilo?

Por el contrario, yo los acolito al aire, pero no me involucro. Creo tener la suficiente edad y durante casi 35 años he conseguido una posición respetable para no hacer el ridículo. Si yo quiero me paro y bailo, pero mis rodillas por la vida militar que llevé no aguantarían (risas). No quiero exponerme a una caída.

El comunicador no tiene planes de retirarse. Álex Lima // EXPRESO

En ocasiones parece que usted no se lleva bien con sus compañeros, en especial con La Bombón...

Es una estrategia, pero no del canal, sino nuestra. En pantalla con La Bombón molestamos. Enseguida los sufridores, saltan y hablan.

Con una de sus colegas, Luisa Delgadillo estuvo distanciado…

Tenemos errores y virtudes. Solo hubo una mala interpretación de ella o mía, luego nos dimos cuenta de que parecíamos muchachos malcriados. Antes de la pandemia, solucionamos aquello, nos dimos un abrazo. Estuvimos como dos o tres meses resentidos. Ella, José Luis y Rosa Elena Vásconez se enfermaron con coronavirus, creo que un invitado contagió a la gente.

También se lo cuestiona por sus frecuentes peleas…

Porque soy frontal sufren y no entiendo las razones. Si me peleo no es el problema de nadie, solamente mío. No soy tarrinero, esa gente que por un encebollado se vende. En mi escritorio hay un montón de invitaciones, no asisto nunca a ninguna de ellas, porque cuando hacemos un comentario que no les gusta, de inmediato dicen: ‘yo le maté el hambre a ese desgraciado, le di de chupar’. Me curo en salud. Mis amigos son pocos, ya sean colegas o del grupo de exmilitares al que pertenezco.

Hijo de Sofía Caiche podría salir de UCI neonatal en los próximos días Leer más

¿Vale la pena pelearse o ganar enemigos?

Depende del daño que estén haciendo o a quién se lo estén haciendo. Debemos perderle el miedo al corrupto porque con el poder del dinero que se roban, quieren ponernos un bozal.

Los ciclistas pusieron el grito al cielo cuando comentó: “Si yo llevara un niño enfermo, yo le tiro encima el carro”, refiriéndose a ellos.

Fue una estupidez mía y lo reconocí. Yo estaba hablando, cuando La Bombón y José Luis me interrumpieron y dejé la idea flotando, luego fuimos a un corte comercial y no pude aclarar. No utilicé bien el pronombre, no usé bien la expresión que quise decir. Lo que quise decir, y lo hice como un supuesto, es que si alguien va con un niño enfermo y tienen la calle cerrada, le tira el carro encima. Utilicé la primera persona: yo, en lugar de una tercera persona.

Me llamaron criminal y asesino en las redes sociales. Yo no tengo redes por sanidad mental, pero me enviaron esos mensajes. Hay gente que se solidarizó, incluso algunos ciclistas porque entendieron que fue una frase equivocada.

¿Pidió disculpas por voluntad propia o porque lo obligaron?

Quedó ese mal sabor y era necesario pedirlas. En el canal me dijeron que era mi obligación, también yo lo consideraba así. La empresa no tiene que pagar los errores míos, ni de nadie.

¿Acaso lo multaron?

No me sancionaron porque ellos saben que no hubo mala intención como trataron de hacerlo aparecer en las redes sociales.

¿Qué tiene en contra de Miguel Cedeño del programa 'De boca en boca', de TC?

¿Quién es?

Marián Sabaté tiene una mánager y promociona hasta juguetes sexuales en las redes sociales Leer más

Es un presentador de farándula…

No veo programas de farándula, nadie puede decir que lo he atacado, no he mencionado su nombre ni su espacio.

Considera que cada quien es responsable de sus actos, no nuestros amigos ni parientes.

Así debe ser. Soy responsable de mis actos y de lo que digo, no de lo que el mundo piensa.

En la TV se lo ve bravucón. ¿A alguien le tendrá miedo?

A nadie, no porque me crea Superman, pero he sido formado en la vida militar. Solo le temo a Dios, al único que le rindo cuentas a diario. No le temo a nadie así tenga más dinero o poder, no soy más ni menos que nadie.

No faltan los que dicen que es amargado…

Para nada, no me hago mala sangre por nada. Pero si se meten conmigo sin haberme metido con ellos, entonces me van a conocer, yo no le ando buscando la quinta pata al gato, además si se meten con mi familia, ahí sí me hacen explotar.

A esta altura ya está curtido…

Nadie es moneda de oro ni es perfecto, todos tenemos errores, pero he aprendido a bañarme en aceite para que todo me resbale. La vida me lo enseñó. Todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a mi familia y a mi esfuerzo. No he pedido ni he robado nada a nadie. Lo que tengo está pagado y con plata honesta.

La pandemia le está diciendo algo a la humanidad...

Estamos en manos de Dios, no lo podemos dudar. No somos nada, dependemos de un Ser Supremo. Perdí muchos amigos en la Marina y comunicadores, como Ángel Sánchez. Creo que se está acercando la parte decisiva del mundo, de la que ya Cristo habló.

Usted mantiene un matrimonio de muchos años.

Tengo 52 años de matrimonio con Yolanda Franco y tres hijos, Hugo, Érika y Xavier. Como en cualquier relación hay altas y bajas. Ambos somos de carácter fuerte. Además tengo diez nietos y cuatro bisnietos.

¿Ha sido mujeriego?

Cuando era joven y guapo tuve mis errores, pero después me compuse (risas).

Fabiola Véliz: "Acepto que debí ser más sabia" Leer más

En algún momento se habló de que tenía un hijo no reconocido.

Mi esposa sabe que no es cierto. Esa es la clase de miserables que hay que combatir cuando lanzan esos comentarios. Dije que le daba mil dólares de mensualidad a la mamá que me lo presente, después la subí a dos mil y cinco mil. Nadie apareció. Si tuviera el hijo, lo aceptaría. Ellos creyeron que con esas acusaciones me iban a asustar. Solo quisieron causar daño o descalificar.

¿Hasta cuándo estará en la TV?

Todo tiene su final, Dios dirá. No soy de la camada de don Alfonso (Espinosa de los Monteros) y él regresó más joven (risas).