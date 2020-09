Marián Sabaté tiene una mánager y promociona hasta juguetes sexuales en las redes sociales

La presentadora Marián Sabaté ya no es solo la reina de la prensa rosa, además es la reina de las marcas en las redes sociales y ahora tiene una mánager llamada Valeria Nuques.

Desde que salió del programa ‘En contacto’, de Ecuavisa en mayo pasado, promociona desde insumos médicos, pastillas para bajar de peso, viajes, bebidas, como jugos de frutas, comida para mascotas y ropa.

También ha grabado videos en Instagram para hacerle publicidad a una tienda de artículos sexuales, entre ellos, consoladores. En una de estas grabaciones está sentada frente a una computadora para mostrar a sus 1.3 millones de seguidores cómo adquirir productos en ese establecimiento. Además supuestamente tiene una amiga curuchupa y vergonzosa con una vida sexual muy aburrida a la que le quiere regalar un vibrador.

En el segundo de los videos, Marián bebiendo vino se despide de ‘Roberto’, como llama al juguete sexual, que no es otra cosa que un consolador, para reemplazarlo por otro.

“Trabajo a full en mis redes sociales, soy influencer y tiktokers, manejo marcas y estoy en la productora ROMA TV. Vivo de la nueva televisión, la digital y de las redes sociales con las cuales estoy llenando la refrigeradora y parando la olla”, dice Marián y añade que habrá novedades antes de fin de año en lo referente a la TV.

Continúa con ‘El remate de Marián’ (una especie de TVentas) de la productora Roma TV en el cual promociona electrodomésticos y artículos de belleza.

En lo referente a su mánager, Valeria Nuques comenta: “Siempre he sido súper despistada, he manejado mis contratos lo cual es negativo. Antes lo hacía Kikín (Mero), pero él ya no existe en mi vida. Ella es una chica millennial que me comenzó a ayudar voluntariamente, sabe mucho de tecnología y es ingeniera en Administración de Empresas.

Consideré que puede llevarme una agenda, mis contratos y hablar con los clientes. No estoy para hablar de precios, es delicado y siempre salgo goleada, soy buena para vender, pero pésima para cobrar y negociar, es mejor una tercera persona. Hace dos meses estamos trabajando juntas.

Mi Instagram ahora es comercial, sin descuidar la parte cotidiana que le gusta a la gente. La conocí porque es pareja de una gran amiga. No tengo mánager porque sea chévere o bacán”.