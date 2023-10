Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 9 de octubre de 2023

Aries. Es un buen día para estar con los tuyos, compartiendo la felicidad, la tranquilidad y la paz que en estos momentos rodea tu familia. Consiéntelos y demuéstrales cuánto los amas y permite que ellos también te consientan a ti. ¡Vive la vida con mucha intensidad!

Géminis. La experiencia te ha permitido atesorar el conocimiento suficiente para salir bien de una difícil prueba laboral. No te estreses, porque todo resultará como esperas. Una discusión con un compañero te hace salir de tus casillas, recobra pronto la calma, no vale la pena.

Leo. Te está costando relacionarte con alguien que siempre ha estado al lado tuyo. No estaría mal que conversen al respecto, pero no seas hiriente en tus comentarios. Recuerda cuánto ha aportado a tu vida. En el trabajo, recibes una sorpresa interesante. Trata de aprovecharla.

Libra. Todo cambia hoy y te visita la buena estrella. Recibes noticias favorables que contribuyen a que tu humor cambie de un momento a otro. Aquello puede estar relacionado con tu vida sentimental o con la persona que te gusta. Se avizora una salida muy agradable. Disfrútala.

Sagitario. Llegan compromisos sociales y familiares en los que la vas a pasar muy bien. Tus relaciones familiares se afianzan. Se presentan muchas cosas por hacer hoy, pero vas a ser capaz de cumplirlas todas. Alguien te hace una pregunta incómoda, responde con sinceridad.

Acuario. Actúas rápidamente ante una situación imprevista. Confía en tu poder de decisión y todo sale bien. No pierdas el tiempo pensando en problemas que no puedes resolver. Mejor preocúpate por tu pareja, a la que has dejado un tanto abandonada en estos días. Salgan a cenar.

Tauro. Te rodea un buen ambiente familiar. Es un buen día para los temas del corazón. Te muestras amable con tu pareja y eso hace que la relación fluya. Tu afectuosidad con el entorno próximo llena de alegría a los tuyos. Deberías considerar comportante siempre de esa manera.

Cáncer. Este es un día bastante tranquilo y muy agradable. Vas a pasarla bien con tu pareja, con quien posiblemente compartas algunas actividades sociales y familiares. Es buen momento para dedicarte a la gente que amas, te sentirás en total armonía contigo mismo.

Virgo. Tu innata inquietud te lleva a considerar la posibilidad de embarcarte en un nuevo proyecto. Disfrutas de los retos y te gusta enfrentarlos. Pero debes ser constante, algo que no siempre logras. Recuerda que la vida no es un juego y no todo conlleva a la aventura.

Escorpio. Te sientes mucho más animado que ayer y te sientes capaz de lograr cualquier meta, por difícil que parezca. Busca mejorar tu relación de pareja con una buena comunicación. Hay muchas cosas pendientes de aclarar y este es un buen momento. Da el primer paso.

Capricornio. Vas a ser el centro de atracción hoy y dejarás aflorar toda tu capacidad comunicacional. Gracias a ello, sales de un problema algo complicado que aparece sin anunciarse. Procura no reprimir tanto tus emociones, quienes te rodean necesitan saber cuánto los amas.

Piscis. Tu buena memoria se pone a prueba hoy cuando alguien quiere sacar a relucir un viejo problema que ya se había solucionado. Notas que estos días de descanso te han sentado muy bien y te han ayudado a clarificar tu mente. Estás contento y quieres mostrarte más amigable.

