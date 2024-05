Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 7 de mayo de 2024

Aries. Todos los negocios están favorecidos, así que debes irte con todo. No desperdicies esta oportunidad de oro. En el amor, sin embargo, vas a tener ciertos tropiezos que puedes solucionar con algo de buena fe.

Géminis. Sientes dudas respecto a los sentimientos de tu pareja, pues la sientes algo lejana y ausente. En lugar de hacer conjeturas, enfrenta la situación y conversa sin tapujos. Te vas a sorprender con las razones.

Leo. Habla con tus amigos y tu pareja para aclarar límites. Incluso, busca la manera de hablar con tu jefe sobre lo que crees que mereces y no se te ha concedido. Empieza a ver cómo recuperar tu nivel económico.

Libra. Tienes mucho que pensar y la mejor manera de llegar a buen puerto es hacerlo al aire libre. Date un respiro y encuentra tiempo para salir a caminar, de forma que le des apertura a tus ideas y tu mente. Es hora de decidir.

Sagitario. Tu pareja está un poco inconforme con la relación, porque nota que tu prioridad está en otros aspectos de tu vida. Reflexiona sobre las cosas simples que das por sentadas y a las que no les prestas atención.

Acuario. Tus pensamientos te están alterando demasiado, así deja que tu mente descanse un poco. No logras concentrarte. Pon atención a los detalles en tu entorno laboral, puedes cometer errores irreparables.

Tauro. Tienes mucho que trabajar en tu relación de pareja. Quien te acompaña, necesita ser valorado por lo que es. Para ello, debes tener un conocimiento cabal de quién es y le ames por sí mismo.

Cáncer. Sueles ser muy individualista y eso casi siempre te funciona. Pero en ocasiones como hoy, necesitas que alguien te dé una mano. Tienes los ojos vendados y no logras ver cuál es el camino a seguir.

Virgo. Tomas como modelo la vida de otras personas que han conseguido ser exitosas. ¡Cuidado! No vives la misma situación ni tienes las mismas prioridades. Céntrate en lo que es importante para ti.

Escorpio. Hoy no es día de trazar planes para lograr objetivos. Tienes la cabeza complicada y tu mente parece un caos. Espera un poco. Quizás mañana lo logres. Pide consejos si los necesitas.

Capricornio. Te muestras intransigente y luchas a diario para que todo salga perfecto… pero no lo logras. Te has dado cuenta que es imposible, porque la vida en sí misma no lo es. Acepta tus falencias.

Piscis. No sabes el camino a tomar, pero ya es hora de que des al menos el primer paso. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero si no empiezas a luchar por tus sueños, estos van a morir.

