Fátima Pinto: ‘edgy’, elegante y sensual

Estar en un país distinto al tuyo representa un desafío para muchas personas. Ser la artista que abre un concierto puede intensificar este desafío. Sin embargo, ser la invitada internacional en el concierto de Danna en Ecuador es una experiencia completamente diferente.

Todo esto vivió la cantante costarricense Fátima Pinto, quien estuvo en el país como parte del espectáculo que ofreció la mexicana. Llena de seguridad y confianza en sí misma, características que definen tanto su estilo musical como su personalidad, Fátima llegó a suelo ecuatoriano lista para hacer suyo el escenario.

Descubra quién es realmente esta artista que conquistó los corazones de los ecuatorianos y que se lleva del país no solo amistades y recuerdos, sino también una carga de buena vibra y una profunda conexión con su público ecuatoriano.

Fátima Wolf Studio

La entrevista con Fátima Pinto

¿Cómo se sintió al ser recibida por el público en las presentaciones?

No tengo palabras para describirlo. Desde el primer espectáculo en Quito, he sentido un gran cariño por parte de todos. Los ecuatorianos tienen una energía increíble. En Quito, a pesar de la lluvia y el frío, vi a personas con capuchas entre el público, y en Guayaquil, a pesar del calor, todos estuvieron presentes. Fue una experiencia maravillosa.

Además de la música, Fátima es corredora en su tiempo libre. Fátima Pinto

¿Hubo alguna novedad durante sus presentaciones en Ecuador?

Durante mi actuación en Quito, experimenté un pequeño contratiempo. El suelo del escenario estaba extremadamente resbaladizo debido a la lluvia. Estuve a punto de caerme varias veces a causa de esto, y hay varios videos en los que se me ve resbalando. Afortunadamente, no pasó nada grave al final, pero fue un momento un tanto complicado.

¿Conoció a sus compañeras invitadas en el concierto? ¿Pudo compartir con alguna de ellas?

Con Yilda formamos una amistad muy sólida. Estuvimos conversando por horas en el camerino que compartíamos y es una muy linda persona. Fue un placer conocerla a ella, a su mamá, a todo su equipo. Es bonito que de estas actividades puedan salir verdaderas amistades.

¿Hay alguna persona de Ecuador con quien le gustaría hacer una colaboración?

Justo tengo una con Maga Córdova. Hicimos una canción especial para Navidad hace un tiempo y me encantaría volver a trabajar con ella. Me gusta muchísimo su estilo musical y adoraría hacer algo que vaya más con nuestro estilo actual y lo que hacemos hoy en día.

¿Hay algún plato de la gastronomía ecuatoriana que esté ansiosa por probar durante su visita?

Además de estar llena de corazón, también lo estamos del estómago. Amamos la comida y regresamos enamoradas (mi mamá y yo) del seco de pollo.

¿Hay alguna ciudad en particular que le haya llamado la atención durante su estancia?

No pude conocer demasiado entre la gira de medio, los ensayos y las entrevistas. Pude conocer el Malecón en Guayaquil y me recomendaron visitar Salinas. Me parece una playa lindísima y espero poder conocerla pronto, yo soy superplayera.

Si no fuera cantante, ¿a qué se dedicaría?

Definitivamente sería corredora. Me encanta hacer carreras y soy muy buena en ello. De hecho, tengo varios récords de tiempos en mi país y me han convocado para eventos.

¿Cómo definiría su estilo musical en tres palabras?

Edgy, elegante y sensual.

¿Y como persona cómo es?

Muy dulce. Un caramelito.

Nació el 24 de diciembre de 1999. Fátima Pinto

Su presentación en el Danna Live

Anoche, Fátima aseguró haber vivido una experiencia inolvidable en el concierto de Danna en la ciudad de Guayaquil. Sus palabras resonaron con emoción al describir la noche: “Estoy superenamorada de Ecuador, de su gente, del cariño. ¡Es algo demasiado espectacular!”, confesó emocionada a este medio.

Durante uno de sus números, alcanzó a ver entre la multitud, un momento especial en su carrera. El público clamaba: “¡A ti te queremos, Fati! ¡Te queremos!”. A pesar del calor de la noche y los contratiempos que surgieron eventualmente, Fátima se llevó consigo el deseo de volver tan pronto como sea posible. “Necesito regresar, pero ya”, fue lo que le dijo a EXPRESIONES.

Afronta desafíos

Los imprevistos son parte de la experiencia de ser artista y Fátima lo sabe muy bien. Es por eso que ni ella, ni su madre, quien la acompaña en sus giras musicales, se sintieron afectadas ante un inconveniente que surgió en su regreso a casa.

El tique de vuelo que las llevaba fue asignado para la joven de 24 años, más no para su acompañante. “Nos tocó venir al aeropuerto mucho más temprano. Habían cambiado el vuelo de mi hija y no el mío. Una chica nos ayudó y pudimos solucionarlo, aunque regresamos un poco antes de lo planeado”, contaron.

Fátima durante el concierto de Danna en Guayaquil, abrigada con la bandera de Ecuador. Fátima Pinto

