Pablo Ruales le respondió a Samara Montero

Los videos que publicó la influencer Samara Montero dando a entender que entre ella y Efraín Ruales existió algo más que una amistad causaron que muchos no estén de acuerdo y que consideren fuera de lugar este contenido. Uno de ellos es el hermano del fallecido presentador, Pablo Ruales, quien no se quedó callado y le lanzó un dardo a través de las redes sociales a Samara: “La gente me tiene en el olvido. ¿Qué hago? Voy a causar polémica”.

¿Samara Montero busca protagonismo? Leer más

Ahí no termina este conflicto, a Pablo lo atacaron con mensajes como este: “Eras un fantasma cuando existía Efraín, después de su muerte te hiciste conocido. Aprende a no escupir para arriba porque te puede caer en la cara”.

Pablo ha seguido hablando: “Recuerdo que yo era el primero que le decía a mi hermano: ‘si vas a contestar al mensaje malo, primero tienes que responderle a los 99 buenos’. Es muy fácil dar consejos, pero difícil aplicarlos y caí en ese juego, en desviar la vista en el único comentario malo, no me sirvió de nada, sentí que hasta llegué a dañar el corazón un poco. Lo malo es como una pelusa que tratas de sacártela, pero a veces es obrar en vano”.

No ha faltado quienes pidan que se calmen los ánimos y que, en lugar de peleas, se investigue la muerte de Efraín. Hay muchos cabos sueltos todavía.

Otra mascota



Érika Vélez ya le consiguió una compañera a Mateo, su querida mascota de raza Beagle. La actriz quiere que el bebé perruno tenga con quién jugar. Se la regalaron. Falta saber qué le parece a Mateo la llegada de una perrita. Le tomará tiempo adaptarse. Desde que llegó a casa ha sido el único y el consentido, seguramente le darán ataques de celos.

Además se hizo famoso en las redes sociales. Hará más travesuras.

(Te invitamos a leer: Pamela Palacios: "No acepto condiciones ni limitaciones"

Ellos se caracterizan por ser destructores, traviesos, con energía incontrolable, pero también son cariñosos, protectores y juguetones.

Sin apuros



Los reporteros Jorge Salazar (RTS) y Vanessa Robles (Ecuavisa) disfrutan de una relación sentimental que ya lleva un año. Se conocieron cuando él participó como maestro de ceremonia en un evento, entonces Vanessa hacía pasantías en Canal Uno. El flechazo se dio después. Jorge dice que en el corazón no se manda y niega que sea galán como comentan las malas lenguas. Lo que más le atrae de su enamorada es su inteligencia. ¿Este romance llegará a algo más formal? Solo Dios lo sabe, el reportero prefiere ir paso a paso. Tomarse todo con calma. Así es mejor, porque el apuro trae cansancio y las parejas deben conocerse bien antes de dar el gran paso. La pasión de ambos es el periodismo.

Rumbo a los 40



Todavía falta, pero María José Flores ya se prepara para celebrar sus 40 años de vida. En noviembre será el festejo de la presentadora deportiva de TC. Además tiene planificado un viaje con sus hermanas y su esposo, Gabriel. Disfrutará del concierto de la cantante colombiana Shakira en Miami. Pronto se convertirá en una señora de las cuatro décadas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!