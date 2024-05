¿Samara Montero busca protagonismo?

Desde que el presentador Efraín Ruales fuera asesinado en enero del 202, ha corrido mucha agua bajo el puente. Ahora aparece Samara Montero, actriz e influencer guayaquileña radicada en México, para a través de un video expresar su dolor por la partida del novio de Alejandra Jaramillo y dar a entender que entre ellos hubo algo sentimental.

Esta chica fue parte del reality 'Calle 7', luego incursionó en la actuación e intervino en 'Tres familias' y 'Sharon la Hechicera'. Ahora, el reciente reel hace que sus seguidores se pregunten si entre ellos hubo un romance o una simple amistad.

El presentador Henry Bustamante, muy amigo de Alejandra Jaramillo, asegura que sabe quien es Samara, “pero en el tiempo que mantuve contacto con Efra, nunca supe que fuera alguien significativo en su vida. Si tuvieron su historia sentimental, probablemente la manejaron entre ellos. Él sostuvo una relación formal y completamente expuesta al público, de más de un año con Alejandra Jaramillo. Es bastante cuestionable la razón de su posteo con libre interpretación. Sus razones tendrá. Me parece inapropiado. Una falta de respeto a su memoria y a Alejandra que fue la novia. Su ‘maestro del amor’, nada que ver”.

Mientras que la productora Catrina Tala comenta: “No tengo nada bueno que decir. Y si no tengo nada bueno, como decía Tania (Tinoco), a veces mejor es el silencio”. Sin embargo luego en su Instagram subió un mensaje que expresa lo siguiente: “Estamos en ese momento de la historia, en donde la gente con tal de llamar la atención, subirse la autoestima, tener más seguidores, conseguir un titular, escribe... hace videos y lo peor no miran alrededor”. Por estas palabras, el hermano de Efraín, Pablo Ruales, dijo: “Gracias, Turca”.

La actriz Érika Vélez dice: “Vi el video, no sé que decir”.

En todo este lío que se armó tras el video de Samara, Mauricio Altamirano metió la cuchara. “Esa man es mentirosa y figuretti, en el lanzamiento de Tres familias me pidió que le haga una nota, yo estaba en El club de la mañana (RTS) y le contesté que venía por los famosos. Insistió como desesperada, le recomendé (mi peor error) que hiciera un ‘show’ con algún conocido, que salga con alguien de la TV y que eso es noticia para los programas de farándula. Entonces le dijo a un actor que yo la había insultado y que no tenía talento, ese tipo me gritó en frente de todos. Se acercaron Érika Vélez y Christian Maquilón para calmar los ánimos. Después le insistió a Pilar Vera para que la invite a mi programa y fue de modelo. Le dije que era una mentirosa y figuretti y que algún día se le iba a caer la máscara. No le creo nada, si sufre de depresión, las redes sociales no son la cura”.

Cada quien es libre de manejar sus redes sociales como le parezca, pero no por ello debe soltar lo que se le ocurra, sin medir consecuencias. En este caso, el involucrado está muerto, no puede afirmar ni negar lo que ella está dando a entender. Tuvo una partida trágica, si tanto lo estimaba o consideraba, déjelo descansar en paz. Si no ha superado el duelo, creo que debe buscar ayuda.

Siete años de la muerte de Paúl Martillo



El viernes 3 de mayo se recordarán siete años de la partida del comunicador de Ecuavisa Paúl Martillo, quien falleció de cáncer de estómago en Estados Unidos, donde viajó para continuar con un tratamiento. Por ello se celebrará ese día una misa en el cementerio, la que es ofrecida por su esposa, Merlin Ochoa.

Cuando él dejó este mundo, sus hijos Paúl y Luciana tenían 1 y 2 años, respectivamente, ahora tienen 8 y 9. En la cadena de TV, desempeñó funciones de asistente de producción, productor, reportero y presentador deportivo. Ahí estuvo 14 años.

“Una semana de recuerdos intensos y bonitos. 3 de mayo, 7 años después, tu ausencia aún duele. Con madurez, desde ya, pongo el pecho a las balas de los recuerdos”, comentó. Ella lo llamaba “eterno guapo”.

