Pamela Palacios: "No acepto condiciones ni limitaciones"

La actriz Pamela Palacios (44) terminó su relación con el exjugador Marwin Pita (40) tras nueve años juntos y dos hijos en común (Marwin Jr, 6 y Daphne 3). Durante ese tiempo, se dieron altos y bajos.

Nuevamente sola, sin apuros de volverse a enamorar, sigue creyendo en el matrimonio y en la familia. Perdió peso luego de someterse a un tratamiento médico. Está a punto de estrenar su monólogo 'Esa no soy'.

¿Qué los llevó a tomar la decisión de separarse y no continuar?

Es incómodo que traten de imponer condiciones o que me limiten en lo que respecta a mi trabajo. Así que consideré que en aquello no se puede ceder ni negociar. Lo mejor era que cada uno continúe por su lado.

Desde siempre él supo que usted es actriz. ¿Cuál era la novedad?

Siempre lo supo. Cuando fuimos novios no le agradaba, pensé que con el nacimiento de los niños iba a cambiar, pero lamentablemente la situación se agudizó. Ya no estamos para esas condiciones o exigencias.

¿Él pretendía que se quede encerrada en casa?

Que haga teatro, pero sin exponerme. Por ejemplo, no le gustaba que me tomen fotos sexis. Su imaginación vuela mucho. Él se encuentra en Riobamba, donde tiene sus academias. Quería que yo me vaya a vivir allá con los niños. No puedo abandonar mi carrera por la que he trabajado, tampoco dejaré a mis hijos mayores (Tábata, 26, y Áxel, 23), aunque ya estén grandes, me necesitan, sobre todo por el escándalo mediático por el que han atravesado (con su padre Troi Alvarado y la esposa de este, Arianna Mejía). Hay situaciones que estaban en juego y que pesaron.

A usted la persiguen ese tipo de relaciones...

Alguna vez alguien dijo que yo espantaba a los hombres. Soy una mujer que trabaja desde siempre, autosuficiente y segura. Tal vez por ello los hombres se sienten incómodos. Sin embargo fueron dos relaciones largas, la primera de 19 años y la segunda de 9. Marwin decía que le gustaba verme en TV cuando no me conocía, cuando ya inicié una relación con él ya no le agradaba. Nosotros nos conocimos por familiares de Manabí y amigos en común. Entonces él vivía en Quito. Tuvimos la oportunidad de viajar ambos.

¿Quizá por su manera de ser, no los deja ejercer su rol?

Les he dado su lugar, pero tal vez se sienten abrumados por mi forma de ser. A esta altura ya se tiene claro lo que se permite y lo que no.

Son muy pequeños, sin embargo a todo niño le afecta la separación de sus padres...

Los niños se quedan conmigo, Marwin debe hacerse responsable como padre.

¿Siempre ha sido responsable?

Lo normal.

¿No parece convencida?

No mucho. Sé que para todos es una situación complicada. Quisiera algo más en todo sentido. Es preocupado, pero los niños son pequeños y demandan más atención y tiempo.

Usted ya tenía dos hijos grandes y quiso volver a cambiar pañales...

Era una relación nueva, me sentía plena, los buscamos. Lo repetiría, nunca me he arrepentido. Repetiría lo que viví por el resultado, por ellos.

Es joven, está en una edad interesante... admiradores no le faltarán...

Mi prioridad no es volver a enamorarme. No tengo apuro en lo absoluto. Sigo creyendo en el amor, el matrimonio y la familia.

Su expareja Marwin Pita nunca opinó sobre el escándalo mediático en que usted y sus hijos han estado involucrados.

Jamás se metió, porque no quería que yo respondiera. Prefería que no haga caso a palabras necias, nunca le agradó el escándalo mediático. Le daba pena que alguien lastimara a sus propios hijos.

Retomó su trabajo actoral. Miguel Canales // EXPRESO

Se reinventa



Es notoria su pérdida de peso... ¿Cómo lo logró?

He vivido un proceso delicado, la muerte de mi padre (Luis Enrique), la pandemia, mi niña con síndrome de Down estuvo en terapia intensiva, sumado el conflicto mediático con el padre de mis primeros hijos y la incomodidad que ya sentía en la relación con Marwin. Se dieron desórdenes alimenticios. Por ello me desaparecí un tiempo, además me concentré en las terapias de mi hija que han permitido que no tenga atrasos y esté a la par de cualquier niño. Cuando quise volver a mi trabajo, pensé que lo primero era bajar de peso, decidí colocarme la malla lingual, he perdido más de 20 libras. Ahora estoy en 140.

¿Bajar de peso fue el primer paso?

Así es. Hablé con la guionista Maluli Oliva para que escribiera el monólogo (Esa no soy yo), que gira en torno a lo que vive una mujer, madre, divorciada, a la que fácilmente juzga la sociedad y que debe salir adelante. Pensé en Marcelo Gálvez, con quien ya he trabajado para que esté al frente de la dirección. Hay mucha cabeza, dedicación y amor. Soy la productora y el montaje se podrá ver el 31 de mayo y 1 de junio en el Teatro Del Ángel. Ahí me formé con Oswaldo Segura y Taty Interllige. Por ello quiero presentarme sola en ese escenario.

Haciendo alusión a su monólogo, ¿cómo es usted en realidad?

Una mujer valiente. He vivido tres años dolorosos que me han convertido en una mujer más fuerte. Me volqué a Dios completamente. Sé que hay propósitos. Lo malo pasa, no es para siempre. Es un renacer mío. Soy la valiente, que lucha y cuida a sus hijos y familia, la que es madre y profesional, la que quiere cumplir sueños. El monólogo es uno de ellos.

No se permite rendir



¿Ya no vive Troi Alvarado en Ecuador?

No sé nada de él ni tampoco quiero saber. He escuchado que está en Estados Unidos, para nosotros es irrelevante. Toda acción tiene una reacción, cada quien es responsable de lo que se hace o dice cuando no está bien y trae consecuencias desastrosas.

Nadie logra entender por qué tanta mala onda y tantas ofensas...

Quisiera comprenderlo. Hay exesposas, examigos, pero no hay exhijos. Siempre serán sus hijos. Yo no he ventilado los problemas y nunca respondí a pesar del daño causado. Es doloroso, sobre todo para los chicos. Hubo muchas ofensas. Era decano de la Facultad de Comunicación Social, de qué respeto le hablaba a sus alumnos.

El proceso legal que usted seguía en contra de ellos, ¿cómo quedó?

No quise enviar a nadie a la cárcel, sé que tenía las de ganar. Seguí el proceso legal por injurias y calumnias. Que Dios se encargue, entendí que no era una lucha mía. No me interesa, es irrelevante, pero no lo digo de una manera sobrada. Los primeros años fueron muy dolorosos. Todo se paga en la vida, no soy yo la que cobrará esa deuda, sino Dios. Durante la pandemia empezaron los problemas.

Se dio un conflicto por la canción que interpreta su hija ('Mosquita muerta').

Troi alegó que ese tema lo había escrito con ella. Mi hija lo escribió durante la pandemia, él lo sabe.

Su archienemiga aspiraba a ser Miss Ecuador.

No habría visto el concurso.

¿La vio en 'Desafío a la fama'?

Tengo hijos pequeños, yo veo dibujos animados (risas).

Luego de todo este escándalo, ¿cómo se sienten ahora?

A mis hijos les afectó, pero ya están mejor. Cada vez duele menos en todos los sentidos. Algún momento tendrán que conversar con su padre. Áxel lo entiende mejor, Tábata está muy resentida por el daño que les ha hecho. Mis hijos son responsables, se aman, los pequeños son engreídos de los grandes. Trabajan conmigo en el monólogo. Tábata está haciendo la música, Áxel se hace cargo del marketing. Se sienten felices de verme en el escenario. Seguiré haciendo teatro. Quiero retomar el programa En confianza con Pamela y luego del monólogo sacaré una nueva colección de pijamas.

Su prioridad son sus hijos. Miguel Canales // EXPRESO

¿Rendirse nunca?

Tengo cinco personas bajo mi cargo. Se permite todo, menos rendirse, necesitan a su mamá fuerte, la que los ha protegido siempre. Esa sí soy yo. Soy exitosa porque valoro que mis cuatro hijos se metan en mi cama a ver una película y nos demos mucho cariño. Aquello me hace feliz.

