Whoopi Goldberg revela dramáticos recuerdos de su infancia en su autobiografía

Una vida llena de desafíos y aprendizajes. No por nada Whoopi Goldberg es una de las celebridades más queridas del mundo del entretenimiento. En más de una ocasión ha demostrado tener la sabiduría suficiente para sobrevivir a los más difíciles contratiempos.

Sin embargo, todo tiene un precio y la madurez que Goldberg ha tenido desde muy joven se debe a haber enfrentado un pasado en muchos sentidos escabroso. En su nueva autobiografía, Whoopi abre su corazón para revelar anécdotas y sentires de su infancia.

Muchos de estos no fueron plancenteros. Y es que la madre de la actriz, Emma Johnson, empezó a presentar variaciones en su salud mental y varias actividades que ponían en juego su vida. En una de las partes de 'Bits and pieces', título que lleva su libro, la actriz describe un momento especialmente preocupante.

Lo que desató el caos

Al volver de la escuela, una Whoopi niña encontró a su madre en un estado de desconcierto y angustia. “Vi cómo se acercaba al horno, lo encendía y metía la cabeza dentro.”, publicó The Sun. “Tenía la edad suficiente como para saber que eso era malo. Corrí hacia ella, la agarré de la cintura y tiré con fuerza”.

Luego de este incidente, la madre de la intérprete fue trasladada a un centro de salud, donde la sometieron a tratamientos de electroshock sin su consentimiento, bajo la orden del padre de Whoopi y su hermano Clyde.

“Hubo un tiempo en este país en el que tu marido, tu hermano o cualquier hombre involucrado en tu vida podía tomar decisiones médicas por ti”, contó para The View. “El padre de mi madre—mi abuelo—y mi padre, aprobaron que mi madre recibiera el tratamiento de shock eléctrico durante dos años”, contó.

Sin embargo, no todo fue gris en sus vidas. La madre de Goldberg empezó a mostrar mejorías con el tiempo e incluso logró concretar los estudios de una maestría que incrementaron sus recursos económicos y ayudó a Whoopi, quien probaba suerte en California.

“A mi madre le encantaban las aventuras, y mi hermano y yo nos encargamos de que su vida fuera plena y enriquecedora”, escribió en una publicación de Instagram. 'Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me', la autobiografía de Whoopi Goldberg será publicada en Estados Unidos el 7 de mayo.

