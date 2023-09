Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 6 de septiembre

ARIES. Por muy difíciles que se pongan las cosas, por muchos detalles que tengas que controlar, tienes tanta energía y ganas que no habrá nadie que te detenga. Solo debes creer en ti y seguir tu camino.

TAURO. Te encuentras en un momento indeciso, de duda, básicamente porque Mercurio cambia a retrógrado y Plutón tiene en estos momentos una gran influencia sobre tu signo.

CÁNCER. Aunque los aspectos planetarios no son todo lo positivos que debieran, como consecuencia de que Mercurio está en posición retrógrada, ello no significa que no puedas salir adelante.

GÉMINIS. Las cosas parecen haber cambiado, pero solo lo parecen. Te encuentras en una posición inmejorable para que al final todo salga bien. Este es el tiempo y el lugar para que lo averigües.

LEO. Puede haber algún pequeño tropiezo, pero te aseguro que no habrá mal que por bien no venga. El camino hacia el éxito no tiene por qué ser en línea recta, a veces, hay curvas, disfruta de ellas.

VIRGO. Huye de esa pareja tóxica, que te tiene bajo su control. No te dejes manipular. Recuerda que esta persona sabe tus carencias y debilidades y trabaja en ellas como buen narcisista.

ESCORPIO. Ten la convicción de que estás en el buen camino y que serás capaz de sortear cualquier obstáculo que te encuentres de una manera asombrosamente fácil. Saca todo el provecho.

LIBRA. Puedes tener la sensación de que últimamente se te resiste alcanzar tus objetivos más inmediatos porque siempre hay algún inconveniente que parece interponerse. No dejes nunca de luchar.

CAPRICORNIO. El secreto del éxito está en disponer de la máxima información (pasada y presente) para que des con la decisión correcta. Marte y Saturno, que te mostrarán todo lo que puedes hacer.

SAGITARIO. Estás en un momento de cambio y, muy posiblemente, tendrás que mirar a acontecimientos del pasado para sustentar una decisión importante que tendrá importantes consecuencias en el futuro.

ACUARIO. Hoy tienes la oportunidad de revisar todo aquello que te ha creado incertidumbre y dudas sobre tus verdaderas capacidades. Sigue insistiendo, porque lo vas a conseguir y terminarás fortalecido.

PISCIS. Estás muy alterado. Y razones no te faltan, puesto que vives situaciones que te afectan. Parece como si a nadie le importara tu opinión. Tranquilidad. El vínculo con Plutón te ayudará.

