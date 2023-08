Yoga para liberarlo de los estados de crisis

Estar ofuscado a causa de un sinnúmero de problemas provoca que estos se vayan acumulando en su cabeza y no le den tiempo ni espacio para pensar con claridad. Va por la vida perdido con un pesar que lo sigue a todos lados y siente como si no hay remedio que elimine esa sensación negativa. Cuando se avecinen estos males tan complejos en su vida, está el yoga como una guía y refuerzo para enfrentarlos.

Para la Universidad de Harvard, la forma más fácil de explicar cómo actúa este método es haciendo una comparación con el levantamiento de pesas. “Los músculos se vuelven más fuertes y más grandes. Cuando se hace yoga, las células del cerebro desarrollan nuevas conexiones y se producen cambios en la estructura y función del cerebro, lo que da como resultado mejores habilidades cognitivas, como el aprendizaje y la memoria”, aclara.

El valor de convertirlo en poderoso

¿Pero cuál es la capacidad del yoga para guiar a una persona a llegar a un estado de resiliencia? Gustavo Plaza, maestro de yoga de la escuela Yoga Rahasya, cuenta con una trayectoria de más de treinta años. Explica que cuando se está en una sesión y los participantes se ubican en las diferentes posiciones complicadas del yoga físico o psicosomático, estas requieren de un gran esfuerzo, pero la clave radica en aprender a mantener la calma mientras se las ejecuta. “Yo logro enfocar mi respiración y asentar mi mente. Eso me da una sabiduría para los momentos difíciles de mi vida, cuando se está de cabeza y todo no es como yo pensaba. Esto me exige regresar a mi centro”, reflexiona el maestro Plaza.

"Trabaja con todos los aspectos de la personalidad humana, para llevarnos justamente a ese estado de centro o iluminación". CARLOS KLINGER

Conceptos erróneos

Si bien es cierto muchas personas buscan esta práctica por sus prometedoras formas para controlar las emociones y no dejarse llevar por ellas, es necesario saber que aunque estos ejercicios combinados con meditaciones ayudan a mejorar el estado anímico, no significa que la premisa sea acertada. El fin del yoga es hallar la manera de ayudar a los demás para que sus emociones no sean las que reinen en su mente. Así no será fácil dejarse llevar por los impulsos, “sino que contemplará los problemas desde la sabiduría”, puntualiza Gustavo.

Aceptación divina

Esta práctica para Gustavo “trabaja con todos los aspectos de la personalidad humana, para llevarnos justamente a ese estado de centro o iluminación. Eso que despierta el interior”. Sin importar qué ramificación de yoga practique o desee practicar, la meta es llegar al descubrimiento de la auténtica naturaleza del espíritu. “Por eso verá que en muchas traducciones se manifiesta que el yoga es la unión con Dios, porque esta palabra proviene de ‘jug’, que significa ‘unir’ en sánscrito. Es la unificación de tu conciencia con la conciencia universal”.

El aquí y el ahora

“Hay que llevar la meditación en la vida y llevar la vida a la meditación”, expone el experto. Uno de los ejercicios primordiales es estar presentes. Algo complicado porque usualmente, mientras se está ocupado con una labor, la mente se encuentra en mil y un escenarios diferentes que impiden concentrarse en una actividad a la vez. El secreto está en enfocarse por completo en lo que se hace, “no hay tiempo, no hay ayer, ni mañana, solo existe este instante, porque el mañana no existirá, tampoco llegará, porque cuando sea mañana será hoy”, por lo que la meditación es la plenitud de encontrarse aquí y ahora.

"No hay tiempo, no hay ayer, ni mañana, solo existe este instante, porque el mañana no existirá, tampoco llegará". CARLOS KLINGER

Una edición más del Sadhana Yoga Conference

Es un evento que este 8, 9 y 10 de septiembre reúne a maestros, profesores y otros invitados de diferentes partes del mundo . El enfoque de este año plantea la urgencia de buscar la paz y cómo cultivarla mediante el yoga, la meditación y la espiritualidad. sadhanayogaconference.org

