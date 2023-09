Aries. Hay muchas cosas de tu trabajo diario que desconoces y que, si las investigas, pueden ampliar mucho tu capacidad de decisión. Estudia y prepárate, ponte al día, de forma que cuentes con más herramientas para alcanzar tus metas y cumplir tus responsabilidades. Todo está en ti, no lo olvides.

Géminis. Tienes una casi enfermiza necesidad por ponerte al servicio de tu pareja. Te enfocas en sus problemas y olvidas los tuyos. No tienes una vía de escape que te ayude a soltar la mala energía. Estás equivocando el camino, pues tus necesidades e intereses son muy importantes para tu desarrollo personal.

Leo. Cuida un poco más de ti mismo. Si sientes que tienes alguna dolencia recurrente, debes prestarle más atención y comportarte de manera responsable con tu salud. Debes visitar al médico, aunque sepas que lo primero que te pedirá es un cambio de hábitos y una mejor alimentación.

Libra. Dice el refrán que hay que andar lento pero seguro. No te apresures por llegar a la meta, piensa con tranquilidad cada una de las decisiones que debas tomar. Sufres de exceso de confianza y ello puede jugarte una mala pasada con consecuencias que luego serán difíciles de borrar. ¡Cuidado!

Sagitario. Aunque es muy importante que confíes en tus ideas, es necesario también que adecúes tus proyectos a las situaciones que te rodean, casi siempre cambiantes. Es la única manera de conseguir la recompensa económica que necesitas y que tanto anhelas alcanzar. Haz la prueba y verás.

Acuario. Sin que te lo propongas, aparece en tu vida una persona que va a demostrarte mucho interés, y que te llamará la atención por su inteligencia y sabiduría. Interactuar con él o ella va a permitirte ampliar tu mente y abrirte a nuevas posibilidades. Vas a aceptar que te falta mucho por saber.

Tauro. Tienes varios compromisos pendientes y el que cierres los ojos no los hace desaparecer. Lo mejor es que empieces a ocuparte de ellos ahora mismo, de forma que luego no sientas que el tiempo no te alcanza. En tus manos está ayudar a alguien muy cercano que ha sido tu aliado en el pasado.

Cáncer. Cometes el error de encerrarte en la seguridad que te brinda tu situación actual, sin aceptar que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Sal de tu zona de confort, pasan frente a ti muchas oportunidades, pero no les prestas atención. Puedes perder muchas lecciones importantes.

Virgo. Este no es un buen día para enfocarte en lo emociona, pues tus sentimientos parecerían viajar en una montaña rusa. Es por eso que las decisiones que tomes hoy pueden ser las equivocadas. Espera unos días a que todo se nivele y puedas ver con claridad qué es lo que está ocurriendo.

Escorpio. Estás pensando mucho en tus problemas y eso te está causando problemas musculares, sobre todo en la zona del cuello y los hombros. Intenta practicar actividades relajantes, como ejercicio suave al aire libre o la lectura de un buen libro. Con tu mente en paz, tu cuerpo se sentirá mejor.

Capricornio. Has puesto mucho esfuerzo en tu trabajo y ahora, al fin, podrás disfrutar de los frutos. Aprovecha este día para evaluar tu desempeño y corregir los métodos que retrasan los resultados. De esa manera, podrás producir más con un esfuerzo menor. Estos son días para avanzar.

Piscis. Ha llegado el momento de sentar cabeza. Si no tienes un hogar formado, deberías empezar a pensar en ello. Te sentirás dichoso, más allá de los logros económicos y el reconocimiento social. Si lo tienes, trabaja para reforzarlo con bases más sólidas para que nada puede arrebatártelo.

