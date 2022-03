A días de que termine el primer trimestre de 2022, cualquier ayuda extra es bienvenida y más aún si viene en formato de piedras naturales, también conocidas como gemas preciosas y semipreciosas.

Según la astrología, todas las personas se pueden beneficiar energéticamente de estas, si se las usa en función de cada signo.

A decir del astrólogo védico Ángel Largo, “las gemas son un reflejo de los planetas y, por ende, pueden ser utilizadas como una herramienta para elevar la energía en el área que requiere la persona; por ejemplo, salud, trabajo, amor, entre otros”.

Sin embargo, no todos los planetas ejercen el mismo efecto sobre todos los individuos; y por ende, tampoco las piedras. “Cuando uno realiza la carta natal ahí se determina cuáles astros van a funcionar como benéficos o maléficos funcionales”, puntualiza el astrólogo y ejemplifica, “una persona que es ascendente Piscis va a tener en su vida cuatro planetas que van a afectar positivamente: Marte, Mercurio, Júpiter y la Luna” y los otros cinco funcionarán como un karma maléfico (a fin de que aprenda y crezca espiritualmente), estos son: el Sol, Saturno, Venus, Rahu y Ketu”.

Es por eso que uno no puede utilizar una gema solo porque le gusta su color o forma, ya que puede estar generando un efecto contrario. “Si por ejemplo, a alguien de Piscis le gusta la amatista violeta, que es regido por Saturno, estará aumentando energías que lo único que harán será obstruir su día a día”.

Es entonces la importancia de saber cuáles gemas preciosas o semipreciosas le aportarán beneficios. Saque su libreta y tome nota, de los tips que da el astrólogo Ángel Largo.

¿Cómo identificarlas?

Por lo general, las piedras preciosas o semipreciosas están pulidas y facetadas, es decir, al sostener una se nota el traspaso de luz a través de la gema.

¿Cuál es el uso correcto?

Es preferible utilizarla como colgante para que la gema tenga contacto con la piel y usted se beneficie de su energía. El tamaño de la misma debe ser por lo menos de 1 quilate.

Para lucirla, elija una cadena de plata u oro blanco, cualquiera de los dos son catalizadores neutrales.

¿Debo limpiarlas?

Sí, ya que, antes de llegar a usted, la gema ha estado manipulada. En un recipiente transparente coloque agua y disuelva un poco de sal marina. Ahí coloque la piedra y déjela a la luz de la luna (de preferencia en la fase más brillante). Al día siguiente, séquela y repita un mantra, para que ponga su intención en la misma.

¿Qué evitar?

Las piedras sintéticas o de imitación solo servirán de adorno y no aportarán ningún beneficio energético.

¿En qué beneficia?

Si elige una acorde a su signo, la piedra traerá beneficios a gran escala en su vida como el amor, la salud, la abundancia o la protección. Esto se debe a que la gema es un reflejo del planeta y al estar en contacto con usted incrementará su energía en áreas que están debilitadas. Para eso es necesario que se realice la carta natal para conocer dónde fortalecer.

¿Puedo usarlas solo un día?

En caso de que no se acostumbre a llevar un colgante todos los días, puede optar solo portando la gema en el día de la semana que le toca a cada astro. El lunes es el día de la perla; el martes, del granate y el coral, el miércoles, de la esmeralda; el jueves, del zafiro amarillo; el viernes corresponde al diamante o cuarzo blanco; el sábado para el zafiro azul y el domingo es del rubí.

¿Se las debe mezclar?

Por más que le atraiga su color o forma, no use piedras al azar. Las gemas se deben ajustar especialmente a usted, según su signo. Una buena combinación para usted no tiene por qué coincidir con la de otra persona. Recuerde que un mal uso puede traerle obstáculos.

Para cada signo

Leo

Gema preciosa: Rubí. Semipreciosa: Cuarzo rosa. Regido por: el sol. Incrementa: La salud y liderazgo.

Cáncer

Gema preciosa: Perla natural. Semipreciosa: Piedra lunar. Regido por: La luna. Incrementa: La paz mental.

Géminis y Virgo

Gema preciosa: Esmeralda. Semipreciosa: Jaspe verde. Regido por: Mercurio. Incrementa: La facilidad de expresión.

Tauro y Libra

Gema preciosa: Diamante blanco. Semipreciosa: Cuarzo blanco. Regido por: Venus. Incrementa: La armonía en las relaciones.

Aries y Escorpio

Gema: Coral rojo. Regido por: Marte. Incrementa: El dinamismo.

Sagitario y Piscis

Gema preciosa: Zafiro amarillo. Semipreciosa: Citrino. Regido por: Júpiter. Incrementa: Estabilidad en negocios y asuntos financieros.

Capricornio y Acuario

Gema preciosa: Zafiro azul. Semipreciosa: Lapislázuli. Regido por: Saturno. Incrementa: La autoestima y espiritualidad.

Rahu y Ketu

Son los nodos norte y sur, respectivamente. Los planetas están regidos por ellos. La gema para Rahu es la grosularia; y Ketu, el ojo de gato.