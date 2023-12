Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 5 de diciembre de 2023

Aries. Más que un día de decisiones, este es un día de reflexión. Si te sientes cansado o no tienes muy claro el panorama, podrías tomar el rumbo equivocado. En la tarde vas a recibir una noticia que podría cambiar completamente todos tus planes más inmediatos.

Géminis. En estos momentos, antes de plantearte metas ambiciosas, es importante que asegures tu estabilidad económica. No tengas miedo a arriesgarte en un negocio que es bastante prometedor. Sin embargo, no descuides los detalles. No temas demostrar tus sentimientos.

Leo. Rompe la rutina que hoy por hoy domina tu relación de pareja. El desgano es mal consejero. Marca distancia de quienes solo viven de las habladurías. Es posible que hoy toque a tu puerta una oportunidad increíble que te abrirá un nuevo camino hacia la abundancia económica.

Libra. No presiones a tu pareja para que hable de un pasado en el que tú no tienes nada que ver. Esto te obligará a ti a hablar del tuyo y sabes que puede haber fricciones. Es mejor dejar el ayer tranquilo. No te preocupes por el tema laboral, las cosas empiezan a marchar bastante bien.

Sagitario. Estás incomodando a tu pareja con tus constantes escenas de celos que solo enturbian la bonita relación que han logrado construir. Aprende a confiar y a cerrar tus oídos a los chismes y rumores de gente envidiosa. Estás bloqueando un camino que prometía ser el correcto.

Acuario. Si las cosas no salen hoy como esperas, no te afanes. Recuerda que siempre hay una nueva oportunidad para lograr lo que se quiere, siempre y cuando se ponga todo el esfuerzo en ello. Por otro lado, aleja de ti ese negativismo que está complicando todo a tu alrededor. Cuidado.

Tauro. Las cosas siempre ocurren por algo, y eso tú lo sabes. Si en este día se te marca un cambio de rumbo, agradece. Es posible que te hayas librado de algo muy desagradable. Deja que todo fluya a tu alrededor, no siempre es buena opción forzar el destino a tu conveniencia.

Cáncer. No cargues con tus responsabilidades a quienes te colaboran en el día a día. Tampoco hagas tú el trabajo de los demás. Guarda el equilibrio. Presta más atención a la persona que tienes a tu lado, porque necesita saber que es importante para ti para que todo funcione bien.

Virgo. Sientes que la vida te está llevando por caminos que no son los que tú esperas. No te quedes quieto, busca otras alternativas. Si estás libre, no te será difícil. Y si tienes a alguien a tu lado, basta con ponerse de acuerdo. Lo importante es marcar una ruta y seguirla con inteligencia.

Escorpio. Estás empezando a obsesionarte con alguien que no parece tener ningún interés en ti. Haz el último intento y si no funciona, da media vuelta y busca en otro lado. No tropieces dos veces con la misma piedra. Una propuesta interesante te da la oportunidad de ganar mucho dinero.

Capricornio. Si tus jefes te llaman la atención por un error involuntario, no te pongas a la defensiva. Es mejor que reconozcas lo ocurrido con mucha humildad y que te ofrezcas a encontrar la mejor solución. Así todo quedará como un despiste y no como falta de talento o conocimiento.

Piscis. Hay una fuerte posibilidad de que vivas una aventura amorosa. Por muy divertido que parezca, es importante que analices bien qué podría salir mal y si vale la pena arriesgarlo todo por un momento. Decidas lo que decidas, no te involucres emocionalmente. Sería un error.

