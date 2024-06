Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 4 junio de 2024

Como en una balanza, este día está marcado por dos lados, que no siempre se inclinan al mismo lado

Aries. Este es un gran día en lo que tiene que ver con lo laboral. Reconocimientos y aplausos marcan la jornada. Sin embargo, en lo personal, debes enfrentar incómodos tropiezos con tu pareja. Paciencia.

Géminis. Quieres rendir al máximo y está bien. Pero ten cuidado, que no se te vaya la mano porque podrías arruinarlo todo. Recuerda que de la carrera solo queda el cansancio. Es mejor ser un poco astuto.

Leo. Si tienes un negocio propio, cuidado. Podrías sufrir un robo o, al menos, un mal momento. Si trabajas en relación de dependencia, un error de tu parte podría causarte una muy fuerte reprimenda. Abre los ojos.

Libra. Evita la impaciencia que te caracteriza. El reconocimiento que esperas todavía tarde un poco más. Pero no te desmoralices, piensa que más allá de las buenas palabras, está lo que tú sabes que has hecho.

Sagitario. No te canses de esforzarte aunque la meta parezca todavía lejana. El camino es complicado, pero la recompensa va a superar tus expectativas. Prepárate, lo que se viene es en realidad muy grande.

Acuario. Si de verdad amas a tu pareja, demuéstraselo. Tus continuos cambios de humor le confunden y le hacen pensar, en ocasiones, que lo de ustedes no va ni para atrás ni para adelante. Ten cuidado con lo que haces.

Tauro. Si te proponen participar en algo que no te llama la atención, no lo hagas. Lo más seguro es que salgas mal parado. No es buen día para temas sociales y menos para estar rodeado de gente.

Cáncer. Ten cuidado con alguien para quien el chisme es el pan de cada día. Hoy va a llegar para hablarte de alguien a quien aprecias mucho. No permitas que siga ensuciando su imagen.

Virgo. Dejas que las cosas fluyan en el plano sentimental, pero no tomas ninguna iniciativa. Eso crea un ambiente plano que podría llegar al aburrimiento. Si no pones de tu parte, no prosperarán.

Escorpio. En este segundo día de la semana empieza una escalada hacia el equilibrio financiero. Pero recorrerlo significará grandes sacrificios, aun a costa de tu familia. Piensa si vale la pena.

Capricornio. El dinero puede llegarte por una idea brillante. Si consigues ponerla en marcha, conseguirás el éxito. Tu pareja, si la tienes, te ayudará a descubrir mundos que no imaginabas. Aventúrate.

Piscis. Saltan chispas en tu lugar de trabajo. Si te sientes tratado injustamente, debes dirigir tus energías hacia la búsqueda de otras oportunidades. No pierdas tu tiempo donde no te quieren.

