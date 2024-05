¿Tu hijo sueña con ser influencer? Estrategias para fomentar un enfoque saludable

Ser influencer se ha convertido en una ‘profesión’ más a la lista de carreras a las que los niños aspiran cuando crezcan. Sin embargo, que un hijo aparezca con la frase “Quiero ser influencer de grande”, a ciertos padres los saca de su zona de confort y es probable que no sepan cómo reaccionar. ¿A qué se debe esto?

La tendencia de seguir este novedoso oficio se debe a la era de la tecnología que vivimos y el apogeo de las redes sociales, plantea Gabriel Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Estatal de Milagro.

“El fácil acceso a redes sociales ofrece la oportunidad de compartir opiniones o mostrar talentos hacia una audiencia global”, explica, lo que “hace que sea posible que la influencia llegue a todos los escenarios y espectadores y, a la vez, estos estilos de vida quieran ser imitados por muchos jóvenes más”. Por otro lado, Andrea Correa, psicóloga infantil de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con un diplomado en Gestión Emocional, manifiesta que este fenómeno es común porque “vivimos en un medio en el que todos desean ser vistos y valorados, y los influencers proyectan esto en las redes”.

¿Es peligroso que mi hijo aspire a ser influencer?

Como todo nuevo oficio, este tiene pros y contras que se deben considerar dependiendo de la edad de su hijo, indica la psicóloga Correa.

Si aún es pequeño, no es algo de lo que debe alarmarse. Más bien, pregúntese si es lo que realmente quiere o simplemente es un deseo del momento. Para descubrirlo, una de las recomendaciones de la experta es crear contenido juntos, sin necesidad de subirlo.

En caso de que ya esté en la adolescencia, el primer paso para avanzar si se plantea ser creador de contenidos informal es acompañar este sueño desde la mirada de ‘respeto lo que deseas, ¿pero piensas que es lo mejor?’. De esta manera pueden abordar los peligros implicados y cómo manejar la seguridad dentro de las redes sociales. También es importante poner un límite, aconseja ella, y preguntarse si realmente su hijo tiene la madurez emocional suficiente para manejar todos los comentarios que le llegarán.

¿Por qué existen los influencers?



Es evidente que con el paso de los años, las personas cambian sus intereses, gustos y formas de vida. Las redes sociales también tienen un gran impacto en esto, ya que han hecho que la información se consuma de manera rápida y breve.

Un ejemplo de esto es TikTok, red en la que se encuentran videos cortos sobre diferentes temas. En un momento es posible ver noticias tristes e inmediatamente después, pasar a algo divertido. Este cambio constante también se refleja en las nuevas generaciones. “Una de las aspiraciones de esta sociedad es poder hacer algo donde lo que se hace es totalmente maleable. Por otro lado, lo que se tiene que decir debe ser rápido, porque quien se demora ya está en el pasado”, puntualiza Daniel Calderón, educador y decano de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande. De esta manera, al unir esas dos necesidades es que nacen los influencers, sostiene.

Para cumplir con esto, los creadores de contenido utilizan las redes sociales para “amplificar la información para los consumidores, pues la interacción directa entre consumidor e influencer crea una relación francamente cercana”, puntualiza Gabriel Castro.

Consejos para padres si sus hijos quieren ser influencers



Diversificación de intereses: Es importante que sus hijos no centren toda su atención en ser influencers. Anímelos a explorar otras actividades que les apasionen, como el deporte, el arte y el estudio. Esto les ayudará a desarrollar habilidades diversas y a encontrar un equilibrio en sus vidas.

Límites en el uso de la tecnología: Establezca límites claros según su edad y supervise cómo usan los dispositivos electrónicos. Fomente el tiempo en familia y actividades al aire libre.

Observe signos de adicción: Esté atento a cambios de humor, aislamiento, agresividad o falta de interés en otras actividades. Estos pueden ser signos de que está teniendo dificultades para manejar su relación con la tecnología.

¿Cómo se debe manejar la educación de los futuros influencers?

Es normal que como padre le invada el miedo a lo desconocido cuando sus hijos expresan deseos de ser influencers. Pero para no dejar que ese temor lo domine, considere lo siguiente:

Los creadores de contenido buscan influir en ciertos comportamientos sociales. Entonces, cuando su hijo expresa deseo de ejercer esta profesión, podría preguntarle cosas como: ¿Qué tipo de influencia quieres ejercer? ¿Es útil para los demás? ¿Es necesario? ¿Contribuye al crecimiento de las personas? Según Calderón, estos cuestionamientos ayudan a decidir qué camino es mejor.

Además, es importante dejar de lado el prejuicio de que esta nueva profesión es la manera más fácil de ganar dinero sin hacer nada. Al contrario, se requieren conocimientos sobre gestión de contenido digital, derechos de autor, etc. No es algo que todo el mundo tenga. Como señala Daniel Calderón, ser influencer es un medio, no un fin en sí mismo. Quienes destacan en este oficio lo logran porque desean promover su contenido, no porque buscan ser influencers.

En cuanto a la educación, los profesores deben deshacerse del pensamiento de que ‘lo viejo siempre es mejor que lo nuevo’. Es una idea que ha existido desde hace mucho tiempo, y es mejor no ignorar la realidad. Los jóvenes de hoy se están preparando para un mundo que nosotros no conocemos, advierte el especialista.

Para integrar las redes sociales en la enseñanza, los docentes se pueden ayudar de contenidos publicados que faciliten la comprensión de sus materias. Por ejemplo, si les están enseñando a escribir a sus estudiantes, podrían compartir videos o carruseles divertidos para hacer lúdico el aprendizaje dentro del aula de clases.

Dudas contestadas por Holasoyverito



Ella es Holasoyverito y le cuenta a SEMANA cómo es el camino de un influencer Cortesía

Verónica Álava, también conocida como Holasoyverito, es una influencer de lifestyle a la que le gusta la comunicación y el coaching. Ella conversó con SEMANA sobre algunas preguntas frecuentes.

¿Qué la motivó a convertirse en influencer y cómo descubrió que es su pasión?

Empecé hace seis años y este perfil no era conocido en Ecuador. Yo viví mucho tiempo en Argentina y lo veía mucho ahí. Cuando regresé, me pareció divertido hacerlo. En ese momento me encontraba desempleada y me estaba volviendo loca. Entonces no fue una motivación de ‘quiero ser influencer’ sino, más bien, era un canal para ser creativa. Yo estoy agradecida por las redes, porque me abrieron puertas y me comenzó a llegar trabajo.

¿Cuáles son los mitos sobre ser influencer y cómo los desmentiría?

Un mito que quiero desmentir, sobre todo para los chicos, es que ellos creen que todo es rápido. Cuando se dan cuenta en pocos meses de que no es así, se empiezan a cuestionarse a sí mismos, pero todo requiere su tiempo. Ser influencer no va a darte dinero de la noche a la mañana.

Imagínese que se acaban las redes en el mundo. ¿Qué se hace?

Esas personas que creen que las redes son todo en su vida van a caer en depresión, porque no saben qué es real. Te lo digo porque en una época yo me alejé de mi familia y amigos, solía pensar que las redes sociales eran todo. Ahí fue cuando yo caí en cuenta de que estas no definen la persona que eres. Yo me estaba dejando llevar demasiado, cuando la realidad era otra.

¿Cómo se maneja el equilibrio entre la vida personal y la profesional?

Me di cuenta (de que me estaba aislando) porque mi familia y amigos me lo decían. Después, en la pandemia, todo cambió. Ahora estoy más en el mundo del coaching y estudiar la mente. Cuando uno se siente solo, cae en las adicciones, como las redes sociales. Al leer un estudio de por qué la gente está mucho en redes sociales, vi que la respuesta es la soledad, y yo me identifiqué. Por eso estoy sacando un libro en el que trato este tema y cómo quise empezar desde cero.

¿Cómo puede manejar el estrés y la presión social para que no la consuman?

Mira, el mundo de las redes sociales es una montaña rusa, sobre todo porque uno va cambiando en la vida, y con esto quería reinventar mi contenido. No sabes lo difícil que se me hizo cambiar el humor por reflexión y motivación. La gente me dejó de seguir y me cuestionaba, de ahí viene la presión social. El público te impone lo que quiere ver de ti. Esto te complica la mente, por eso es que las redes no te deben definir.

Yo tuve que derribar esa presión social y seguir realizando lo que me daba paz. La clave es seguir lo que tu cuerpo te dice, no lo que los otros quieren de ti.

