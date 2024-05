Acompañar al joven en el entorno digital, la vía que los aleja del peligro

En la sociedad acelerada por la innovación tecnológica, adolescentes y jóvenes están sometidos constantemente a riesgos en el entorno digital. Entre las principales amenazas se encuentran los contenidos inapropiados o el ciberacoso, entre otros.

El ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas.

Por ejemplo: difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales. Enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería. “Estos problemas conductuales desencadenan complejos y ruidos mentales del estudiante. En los entornos es imperante cuidar ese tipo de acciones”, expresa Madeleine Morán, psicóloga.

¿Cuál es la diferencia entre una broma y el acoso en línea?

Todos los amigos se hacen bromas entre ellos, pero hay ocasiones en que es difícil saber si alguien solamente se está divirtiendo o si está tratando de herirte, sobre todo en línea. A veces te dirán, riéndose, que “era solo una broma” o que “no te lo tomes tan en serio”.

Pero si te sientes herido o piensas que alguien se está riendo de ti y no contigo, entonces la broma ha ido demasiado lejos. Si continúa después de que le hayas pedido a esa persona que no lo haga más y sigues sintiéndote molesto, podría tratarse de acoso. Y cuando el acoso ocurre en línea, hay mucha gente que presta atención, incluso personas desconocidas. Dondequiera que esto ocurra, si te sientes incómodo(a), no tienes por qué soportarlo.

JÓVENES EN EL MUNDO

El 40% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años no han recibido recomendación de nadie de su entorno sobre cómo mejorar su seguridad o comportarse en Internet. Además, un tercio no comentan con nadie de su entorno lo que hacen en la red según Fad Juventud.

Aun así, parece ser que gran parte de la población juvenil (un 66 %) considera que el tiempo que pasa en Internet es excesivo. Este comportamiento no solo afecta a su propio bienestar, sino que también se ha convertido en la principal fuente de conflicto dentro de las familias.

IDEAS PARA ACOMPAÑAR AL JOVEN EN EL ENTORNO DIGITAL

Establecer horarios específicos para el uso del dispositivo Dejar claro el tipo de contenido que el hijo o familiar puede revisar Fomentar el uso educativo con vídeos formativos, culturales, artísticos y musicales Un diálogo abierto y continuo. Morán advierte que el buen trato ayuda a que el adolescente sienta confianza y pueda explayar sus inquietudes. "Si el familiar le llama la atención enérgicamente el usuario empieza a alejarse", agrega. Promover un equilibrio entre la tecnología y otras actividades

