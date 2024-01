Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 30 de enero de 2024

Aries. Si quieres cumplir con lo que se te ha encomendado, debes ponerte manos a la obra lo antes posible. El tiempo corre y lo que debes hacer requiere de tiempo y dedicación. Sabrás cómo hacerlo bien.

Géminis. Parece que tú pareja se ha empeñado en una campaña de reconquista… ¡y tú ni enterado! Eso solo significa que no le estás prestando la atención necesaria. Valora que a tu media naranja.

Leo. Vives un gran momento, pues cuentas con el impulso y la ambición que necesitas para conseguir lo que te has propuesto en el plano laboral. Te gusta nadar contracorriente y, generalmente, sales bien de la prueba.

Libra. No importa cuánto debas avanzar hoy en un proyecto que quieres reactivar, mantén momentos de relax. Estos no pueden negociarse, porque te permiten seguir con energía y no decaer por agotamiento.

Sagitario. Cuentas con el apoyo de tu entorno, pues quienes trabajan contigo confían en tu criterio. Además, sienten que eres una suerte de escudo que les protege de las balas. Pon en práctica tu plan laboral.

Acuario. Cuando todo parecía contrario, tomas al toro por los cuernos y le das la vuelta a lo que parecía el camino hacia el fracaso. Bien por ti. Ahora avanzas con rapidez hacia la cima, pero debes relajarte un poco. Cuidado.

Tauro. Hechos recientes acabaron con tus fuerzas para la batalla. Tu ánimo está bajo, pero tú puedes luchar para vencer el pesimismo. Atraviesas una etapa de sequía creativa, con tu talento en reposo.

Cáncer. Busca inspiración en los lugares y situaciones más insólitos y deja tiempo para la diversión. Tu mente necesita un bálsamo y debes repoblarla con buenas ideas. Buen día para salir a pasear en pareja.

Virgo. Hoy es buen día para empezar a pelear por esos ideales que guardaste en el cajón del olvido. Este martes, todo funcional a la perfección, así que mejor abstente de pensar en grandes cambios.

Escorpio. Déjate guiar por la intuición, ella te guiará por el camino perfecto para encontrar estabilidad financiera. Estás en plena forma, así que es momento de crear una estrategia y de seguirla a pie juntillas.

Capricornio. El amor no marcha como quisieras, pero es solo tu percepción. No desesperes porque en tu ciclo vital tu pareja ocupa un lugar importante. Todo avanza positivamente, aunque no lo notes.

Piscis. Eres apreciado en tu entorno laboral. Además, muchos te admiran por tu capacidad para organizarte. Hoy probarás que muchas de tus teorías son indiscutiblemente superiores. Van a felicitarte por ello.

