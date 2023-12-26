Buenavida
Feriados 2024: estos son los días que descansarás si vives en Ecuador
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Los feriados nacionales y locales en 2024 ya han sido oficialmente anunciados por el Ministerio de Turismo. En EXPRESO, te proporcionamos un listado detallado para que puedas planificar con anticipación tus destinos turísticos favoritos.
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FERIADOS NACIONALES 2024
- AÑO NUEVO - LUNES 1 DE ENERO
- CARNAVAL - LUNES 12 Y MARTES 13 DE FEBRERO
- VIERNES SANTO - VIERNES 29 DE MARZO
- DÍA DEL TRABAJO - MIÉRCOLES 1 DE MAYO (PASA AL VIERNES 3)
- BATALLA DEL PICHINCHA - VIERNES 24 DE MAYO
- PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA - SÁBADO 10 DE AGOSTO (PASA AL VIERNES 9)
- INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL - MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE (PASA AL VIERNES 11)
- DÍA DE DIFUNTOS - SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE (PASA AL VIERNES 1)
- INDEPENDENCIA DE CUENCA - DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE (PASA AL 4 DE NOVIEMBRE)
- NAVIDAD - MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE
FERIADOS LOCALES 2024
GUAYAS
- FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL - JUEVES 25 DE JULIO (PASA AL VIERNES 26)
- CANTONIZACIÓN DE SAMBORONDÓN - JUEVES 31 DE OCTUBRE (PASA AL VIERNES 1 DE NOVIEMBRE)
- FIESTAS PATRONALES DE SAMBORONDÓN - LUNES 26 DE JULIO
- FUNDACIÓN DE DURÁN - MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE (PASA AL VIERNES 18)
PICHINCHA
- FUNDACIÓN- MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE
MANABÍ
- INDEPENDENCIA DE PORTOVIEJO - VIERNES 18 DE OCTUBRE
- CANTONIZACIÓN DE MANTA - LUNES 4 DE NOVIEMBRE
- CANTONIZACIÓN DE CHONE - MIÉRCOLES 24 DE JULIO (PASA AL VIERNES 26)
- FUNDACIÓN DE CHONE - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO (PASA AL VIERNES 9)
- FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE LA O EN CHONE - MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE (PASA AL VIERNES 1 DE NOVIEMBRE)
AZUAY
- FUNDACIÓN DE CUENCA - VIERNES 12 DE ABRIL
EL ORO
- PROVINCIALIZACIÓN DE EL ORO - MARTES 23 ABRIL (PASA AL LUNES 22)
- CANTONIZACIÓN DE MACHALA - MARTES 25 DE JUNIO (PASA AL LUNES 24)
SANTA ELENA
- PROVINCIALIZACIÓN DE SANTA ELENA - VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
- CANTONIZACIÓN DE SANTA ELENA - LUNES 22 DE ENERO
- CANTONIZACIÓN LA LIBERTAD - DOMINGO 14 DE ABRIL (PASA AL LUNES 15)
- CANTONIZACIÓN DE SALINAS - DOMINGO 22 DE DICIEMBRE (PASA AL LUNES 23)
LOS RÍOS
- FUNDACIÓN DE BABAHOYO - LUNES 27 DE MAYO
- PROVINCIALIZACIÓN DE LOS RÍOS - DOMINGO 6 DE OCTUBRE (PASA AL LUNES 7)
- CANTONIZACIÓN DE QUEVEDO - LUNES 7 DE OCTUBRE
- FERIADO EN MOCACHE POR EL DÍA DE LA INTERCULTURALIDAD - SÁBADO 12 DE OCTUBRE (PASA AL VIERNES 11)
ESMERALDAS
- INDEPENDENCIA DE ESMERALDAS - LUNES 5 DE AGOSTO
- PROVINCIALIZACIÓN DE ESMERALDAS - JUEVES 21 DE NOVIEMBRE (PASA AL VIERNES 22)
GALÁPAGOS
- PROVINCIALIZACIÓN DE GALÁPAGOS - SÁBADO 18 DE FEBRERO (PASA AL VIERNES 17)
IMBABURA
- PROVINCIALIZACIÓN DE IMBABURA - MARTES 25 DE JUNIO (PASA AL LUNES 24)
- FUNDACIÓN DE IBARRA - SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE (PASA AL VIERNES 27)
LOJA
- INDEPENDENCIA DE LOJA - LUNES 18 DE NOVIEMBRE
- FUNDACIÓN DE LOJA - DOMINGO 8 DE DICIEMBRE (PASA AL LUNES 9)
TUNGURAHUA
- FIESTA DE LAS FRUTAS Y LAS FLORES - LUNES 12 DE FEBRERO AL MARTES 13 DE FEBRERO (FIESTAS DE CARNAVAL)
- INDEPENDENCIA DE AMBATO - MARTES 12 DE NOVIEMBRE (PASA AL LUNES 11)
ZAMORA CHINCHIPE
- CANTONIZACIÓN DE ZAMORA - DOMINGO 6 DE OCTUBRE (PASA AL LUNES 7)
- PROVINCIALIZACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE - DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE (PASA AL LUNES 11)
COTOPAXI
- PROVINCIALIZACIÓN DE COTOPAXI - LUNES 1 DE ABRIL
- INDEPENDENCIA DE LATACUNGA - SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
MORONA SANTIAGO
- CANTONIZACIÓN DE MACAS: MIÉRCOLES 29 DE MAYO (PASA AL VIERNES 31)
- PROVINCIALIZACIÓN DE MORONA SANTIAGO: VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
PASTAZA
- CANTONIZACIÓN DE PUYO: DOMINGO 12 DE MAYO (PASA A LUNES 13)
- PROVINCIALIZACIÓN DE PASTAZA: DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE (PASA A LUNES 11)
ORELLANA
- CANTONIZACIÓN DE COCA - MARTES 30 DE ABRIL (PASA AL VIERNES 3 DE MAYO)
- PROVINCIALIZACIÓN DE ORELLANA - MARTES 30 DE JULIO (PASA AL LUNES 29)
SUCUMBÍOS
- PROVINCIALIZACIÓN DE SUCUMBÍOS - MARTES 13 DE FEBRERO (PASA AL LUNES 12)
BOLIVAR
- INDEPENDENCIA DE GUARANDA - DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE (PASA AL LUNES 11)
CAÑAR
- CANTONIZACIÓN DE AZOGUES - MARTES 16 DE ABRIL (PASA AL LUNES 15)
- INDEPENDENCIA DE AZOGUES - LUNES 4 DE NOVIEMBRE
CARCHI
- PROVINCIALIZACIÓN DE CARCHI - MARTES 19 DE NOVIEMBRE (PASA AL LUNES 18)
CHIMBORAZO
- FUNDACIÓN DE RIOBAMBA - DOMINGO 21 DE ABRIL (PASA AL LUNES 22)
- INDEPENDENCIA DE RIOBAMBA - LUNES 11 DE NOVIEMBRE
NAPO
- PROVINCIALIZACIÓN DE NAPO - LUNES 12 DE FEBRERO
- FUNDACIÓN DE TENA - VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
- CANTONIZACIÓN DE SANTO DOMINGO - MIÉRECOLES 3 DE JULIO (PASA AL VIERNES 5)
- PROVINCIALIZACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE (PASA AL VIERNES 8)
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