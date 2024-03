Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 23 de marzo de 2024

Aries. Si quieres tener éxito, debes estar bien preparado también para afrontar los contratiempos. Disfruta este fin de semana con los tuyos, porque el lunes va a ser un día complicado y necesitas tener la mente despejada.

Kate Middleton: El fantasma del cáncer toca su vida Leer más

(Te puede interesar: Pautas para hacer un limpia chamánica)

Géminis. No estás siendo lo suficientemente cuidadoso con lo que dices. Un comentario fuera de lugar a la persona equivocada va a complicar tu día hoy. Por otro lado, alguien espera un gesto cariñoso de tu parte.

Leo. Deja de quejarte y piensa en todo lo bueno que te ha dado la vida. Tienes todo lo que necesitas, pero no eres capaz de aceptarlo y prefieres lamentarte. Esa negatividad aleja a quienes te aman y te hace daño a ti.

Libra. Basta con que abras bien los ojos para que te des cuenta de que esos pequeños problemas que enfrentas tienen una sencilla solución. Incluso, puedes evitarlos solo poniendo un poco más de atención a lo que haces.

(Te invitamos a leer: Sisifemia, el agotamiento del trabajador incansable y autoexigente)

¿Piedra, papel o... ¿tijeras?, el lado B del romance Leer más

Sagitario. Para sanar ese dolor que te consume, empieza por analizar lo que hay en tu interior. Busca la compañía de alguien que siempre ha estado a tu lado y comparte con esa persona tus sufrimientos. Te sentirás mejor.

Acuario. Vas a mantener una conversación seria con alguien que quiere hacerte ver que has cometido un error. No te cierres, más bien escucha con atención. Todavía estás a tiempo de reparar el daño causado.

Tauro. El amor está marchando muy bien y tú y tu pareja han logrado reavivar el vínculo que los une. Un pariente cercano te busca para hablar. En el trabajo, llegan oportunidades muy interesantes, no las desperdicies.

Cáncer. Alguien cercano te presenta un proyecto laboral bastante bueno, aunque debes analizar si en realidad te conviene. No tomes una decisión definitiva hasta no poner en una balanza costo y beneficio.

El patrimonio de Mario Vargas Llosa se afectó por sus amoríos Leer más

(Te sugerimos: El top de los países más felices del mundo: ¿Qué puesto ocupa Ecuador?)

Virgo. Tu espíritu protector te lleva a tomar una actitud paternalista con alguien de tu lugar de trabajo. Cuidado, no olvides que todos necesitamos cometer errores para así adquirir experiencia. Acompáñalo, pero nada más.

Escorpio. Hoy puedes meterte en un lío muy grande por entrometerte donde no te llaman. No digas nada si no te han pedido consejos, tampoco intervengas en peleas ajenas. Deja que cada cual viva su vida a su manera.

Capricornio. Tienes suficientes líos personales como para ocuparte de los de otras personas. Es momento de ser un poco egoísta y dedicar tu tiempo a resolver lo que te aqueja. Ya tendrás tiempo de ayudar a otros.

Piscis. Sigue el camino que te has planteado, pero considera que falta mucho para llegar a la meta. Un amigo te ofrece su ayuda, acéptala. Es importante asumir que no puedes contra todo y que puedes fallar y cansarte.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!