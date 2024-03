Sisifemia, el agotamiento del trabajador incansable y autoexigente

La sisifemia no es propia de cualquier profesión, responde más a carreras superiores

El término se inspira en el mito griego de Sísifo, condenado por los dioses a acarrear una pesada roca hasta la cima de la montaña y dejarla caer para volver a empezar. La roca es la carga que la empresa pone sobre un trabajador que funciona en bucle y que se desgasta de tanto subir y bajar la montaña

EL PERFIL DEL EMPLEADO CON SISIFEMIA

Y estos signos que nos deben poner sobre aviso de sisifemia responden a una persona cumplidora, comprometida con los objetivos de la empresa, “que no se conforma con hacer las cosas bien, sino con hacerlas perfectas” y tan involucrada en el trabajo que pierde la visión, como Sísifo que estaba ciego, de que la vida es mucho más que trabajar.

Un individuo que acaba abandonando la mayor parte de su tiempo de familia, de ocio, de ejercicio y se centra en la actividad profesional, que también se lleva a casa aunque pase jornadas maratonianas en el lugar de trabajo o teletrabaje sin hora de cierre.

La sisifemia no es propia de cualquier profesión, responde más a carreras superiores y los perfiles profesionales son abogados, empleados de consultorías, empresas financieras, médicos, periodistas, investigadores y altos cargos de la Administración, “pero no políticos, yo creo que ellos no sufren sisifemia”, apunta el experto.

En este sentido, cree que los propios gestores de la administración pública no son conscientes de los trastornos laborales que genera, por ejemplo, la falta de personal, como ocurre en la sanidad pública que sufre “un déficit estructural muy alto”.

LOS SIGNOS DE ALARMA DE LA SISIFEMIA

Para no llegar a esos extremos es necesario detectar los signos de alarma que provoca la sisefemia. Una dedicación absoluta al trabajo con metas casi inalcanzables generan consecuencias en la salud mental y física.

José Manuel Vicente explica que este trastorno laboral provoca un “cansancio mental y físico extremo” en una persona obsesionada por el trabajo. “Va sintiendo -precisa- cada vez más ansiedad, una ansiedad para poder cumplir el trabajo con una concentración extrema y que permanece latente más allá de la jornada laboral”.

Una ansiedad en bucle que deriva en alteraciones del sueño, como insomnio o despertar varias veces pensando en el trabajo, e impacta en el descanso nocturno. “A la mañana siguiente estamos cansados y si estamos cansados, intentamos rendir más y todavía intentamos mantener mayor atención, mayor concentración o incluso prolongar la jornada porque no damos abasto”, indica.

