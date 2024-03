Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de marzo de 2024

Aries. Aunque no lo consideres como una prioridad, alguien va a ofrecerte una interesante oportunidad laboral. No la rechaces de plano, piénsalo bien antes de tomar una decisión. Es posible que con ello cambies tu futuro.

Géminis. No es momento de hacer inversiones, aunque sean pequeñas. Empieza por pagar tus deudas y piensa en el ahorro. Más adelante vendrán opciones interesantes que van a cambiar tu economía para bien.

Leo. Está bien que quieras dedicarte un poco más a la vida social, pero no exageres. Hacerlo no solo implica gastos –que no estás en capacidad de asumir- sino también un desgaste físico que puede tener consecuencias.

Libra. Decídete de una vez por todas a optar por hábitos más saludables. Está bien hacer algo más de ejercicios, pero si no vienen acompañados de una dieta adecuada, tus esfuerzos no van a servir de nada. Considéralo y actúa.

Sagitario. Llevas algún tiempo con ciertas dificultades económicas. No desesperes, todo va a cambiar más pronto de lo que imaginas. Trabaja con más empeño y busca la oportunidad de pedir un aumento de sueldo.

Acuario. Dile adiós a tu baja de ánimo y recobra tu personalidad fuerte y vital. Tu rendimiento ha disminuido en forma evidente y eso trae consecuencias en tu economía. No tengas miedo de aventurarte, lo vas a disfrutar.

Tauro. Tu pareja tiene muchas concesiones contigo y eso te hace sentir una seguridad que puede traerte problemas. No descuides tu relación, más bien intenta fortalecerla con pequeños detalles que hacen la diferencia.

Cáncer. Anticípate a los deseos de tu media naranja, así sentirá que entre ustedes hay una valiosa complicidad y mucha compenetración. Si tienen problemas financieros, intenten encontrar juntos la mejor solución.

Virgo. Vives un momento dulce, pero tienes mucha presión en el tema laboral. Busca el balance, porque no todo es producir y producir. No olvides tener con tu media naranja algunos gestos que le hablen de tu amor.

Escorpio. Prepárate para una noche apasionada al lado de la persona que amas. La magia que logren hoy va a servirles para recordar por qué están el uno con el otro. En los negocios, camina con cuidado, hay trampas.

Capricornio. Se avecinan días en los que se pondrán a prueba la paciencia y la tolerancia. Sin embargo, es una buena semana para las relaciones familiares y recobrar el ambiente de calidez que se ha estado perdiendo en el hogar.

Piscis. Céntrate en tu trabajo y deja pasar los momentos álgidos con un compañero de oficina. Controla tu deseo de mandar todo al trasto, ya mismo llegan tiempos mejores. Piensa con la cabeza, no con el hígado.

