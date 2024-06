Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de junio de 2024

Ningún esfuerzo es demasiado cuando se quiere alcanzar una meta. No bajes los brazos, ya va a llegar el tiempo para descansar

Aries. Haz tu mayor esfuerzo en el trabajo, porque tu puesto puede estar tambaleando debido a la desidia que demuestras de un tiempo para acá. Los resultados están en tus manos, no evadas tus responsabilidades.

Géminis. Este es buen día para tu desarrollo personal, siempre y cuando logres una visión positiva de la vida. Presta más atención a tu pareja, se está sintiendo sola y eso no es algo que convenga a la relación.

Leo. Ya deberías haber aprendido que en la vida también hay que ceder. Si no cambias tu manera de ser, vas a encontrarte pronto en absoluta soledad. No eres la voz cantante, los otros también pueden opinar.

Libra. Los consejos que te dan otras personas no tienen por qué ser órdenes que tienes que cumplir. Pon de tu parte para que encuentres el camino. Estás en una posición muy cómoda que no te beneficia.

Sagitario. No permitas que tus obligaciones laborales te aparten de tus amigos. Bien podrías aprovechar mejor el día para que logres más tiempo libre. Haz un mea culpa y verás que todo depende de ti.

Acuario. Te sientes agobiado por ciertos pensamientos que no logras sacar de tu mente. Tal vez ha llegado la hora de la verdad y tengas que confesar aquel error que hoy pagas con una sensación de culpa.

Tauro. Es un buen día para hablar de cosas serias con tu pareja. El tiempo pasa rápido y, sin darte cuenta, estás abriendo una brecha que podría ser insalvable. Abre tu corazón, te sentirás mucho mejor.

Cáncer. Le das demasiada importancia a lo material y no valoras otros aspectos de tu vida, como la familia y los amigos. Pronto descubrirás lo que ellos significan, ojalá no sea demasiado tarde para reaccionar.

Virgo. Si te enfrentas a situaciones que crees que no puedes controlar, no bajes los brazos. Tienes la fuerza necesaria para seguir adelante en la lucha. Pero debes tener mucha paciencia para esperar resultados.

Escorpio. Debes ser más tolerante con tu pareja. Bastaría con que hagas un repaso de todos los errores cometidos y cómo esa persona que comparte tu vida te ha ayudado a salir de ellos. No seas egoísta.

Capricornio. Disfruta la vida. Sal de compras y reúnete con amigos. Ha llegado la hora de tomarte un descanso y de dejar que tu mente repose de las responsabilidades diarias. Luego podrás continuar tu camino.

Piscis. Avanzar de prisa no es lo tuyo, mucho menos si te sientes presionado. Sigue a tu ritmo, aunque el resto no lo entienda. Ir despacio te ayuda a fijar tus objetivos. Saca partido de ello, no eres inferior a nadie.

