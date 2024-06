Orbiting: guía para sobrevivir a este fenómeno en las relaciones digitales

¿Tu ex te sirgue observando en Instagram, pero no tienen una comunicación directa? Sí, eso es orbiting

En el mundo digital actual, las relaciones interpersonales han adoptado nuevas formas y dinámicas. Uno de los fenómenos emergentes en este contexto es el orbiting, un comportamiento que ocurre cuando una persona termina una relación pero sigue interactuando de manera mínima y no directa a través de redes sociales. Este término fue acuñado por la escritora Anna Iovine y se refiere a la acción de mantener una presencia constante y observadora en la vida digital de un ex, sin ningún tipo de comunicación directa.

¿Qué es el orbiting?

El orbiting se manifiesta cuando una persona, después de finalizar una relación, continúa viendo las historias en Instagram, dando "me gusta" a publicaciones, o comentando de forma ocasional. Esta práctica es similar al ghosting en cuanto a la falta de comunicación directa, pero difiere en que la persona que practica el orbiting no desaparece completamente. En cambio, permanece suficientemente alejada para no involucrarse activamente, pero lo suficientemente presente para ser notada.

Así es la dinámica del orbiting

La persona que practica el orbiting puede tener diversas motivaciones. Puede ser una manera de mantener una conexión emocional sin enfrentar los desafíos de una comunicación directa. Para algunos, es una forma de monitorear la vida de su ex sin el compromiso de una interacción real. Este comportamiento genera confusión en la otra persona, ya que la presencia constante pero distante puede interpretarse de múltiples maneras: interés persistente, incapacidad de seguir adelante, o simplemente curiosidad.

¿Cuál es el impacto emocional de este fenómeno?

El orbiting puede ser emocionalmente perjudicial. Para quien es orbitado, este comportamiento puede ser desconcertante y doloroso. La presencia constante pero intangible del ex en sus redes sociales puede impedir el proceso de superar la relación. Además, la falta de claridad y comunicación directa, genera confusión y puede dificultar el establecimiento de una nueva normalidad post-relación.

Debes establecer límites

Para manejar el orbiting, es crucial establecer límites claros y saludables. Esto puede incluir conversaciones abiertas sobre las expectativas en redes sociales después de una ruptura. En algunos casos, puede ser necesario bloquear o dejar de seguir a la persona que practica el orbiting para proteger el bienestar emocional y facilitar el proceso de curación. Establecer estos límites ayuda a ambas partes a adaptarse a la nueva realidad sin la sombra constante del pasado digital.

Orbiting en el contexto del ghosting

El orbiting está relacionado con el ghosting en que ambos comportamientos evitan la confrontación directa. Sin embargo, mientras que el ghosting implica una desaparición total de la comunicación, el orbiting mantiene una presencia intermitente y pasiva. Esta paradoja de estar presente sin realmente estarlo puede ser aún más perturbadora que el ghosting, ya que mantiene viva la conexión de una manera poco saludable.

Esta manifestación moderna de las relaciones en el mundo digital, refleja cómo las redes sociales pueden complicar las dinámicas post-ruptura. Reconocer este comportamiento y establecer límites adecuados son pasos cruciales para manejar su impacto emocional. Al final del día, la claridad y la comunicación son esenciales para superar cualquier tipo de relación terminada, incluso en la era digital.

