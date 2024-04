Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 2 de abril de 2024

Aries. Prepárate para vivir un día que va a superar en mucho tus expectativas profesionales y personales. Te vas a sentir muy a gusto con tus logros, sobre todo porque alcanzarlos no ha sido nada sencillo. Se avizora un gran futuro.

Géminis. Estás algo confundido con lo que se relaciona a tu relación de pareja. No sabes si dar o no una oportunidad a alguien que te gusta, pero no estás muy seguro de querer asumir las consecuencias. Ten cuidado.

Leo. Hoy debes hacer caso a tu intuición. Aunque no lo creas, tienes los cinco sentidos muy aguzados y estos están trabajando a mil. Muchos no van a entender una decisión importante, pero es la más acertada. Tranquilo.

Libra. Has cometido un grave error, pero no por eso debes sentirte derrotado. Errores cometemos todos y, si aprovechas el momento con inteligencia, vas a aprender una gran lección. Mantén la cabeza en alto y no te avergüences.

Sagitario. Se vienen grandes oportunidades en todos los ámbitos de tu vida. De ti depende aprovecharlas de la mejor manera o dejar que se vayan. No te preocupes por el entorno, la buena estrella te acompaña siempre.

Acuario. Es posible que te sientas cansado de una relación que no te lleva a ningún lado. ¿Es así realmente? Pregúntate cuánta responsabilidad tienes tú en ese estancamiento y de seguro vas a cambiar tu posición. Piénsalo.

Tauro. Una desagradable discusión te ha hecho alejarte de quien amas. Ten cuidado. Recuerda que los altercados son de dos y es necesario que también asumas tu parte de responsabilidad. Conversa para que todo se resuelva.

Cáncer. Las cosas toman un nuevo rumbo, a pesar de que tú te has empeñado en mantenerlo todo tal cual. Si lo ves con objetividad, vas a descubrir que es lo mejor para todos. No temas a los cambios, son positivos.

Virgo. Te sientes como pez en el agua y tu capacidad de comunicación está en el nivel más alto. Vas a convencer a quienes te escuchan. Demuestras que eres capaz de grandes cosas en tu vida profesional y personal. Bien por ti.

Escorpio. No menosprecies los consejos y enseñanzas de alguien que no tiene tu preparación académica, pero que está avalado por su experiencia. Vas a aprender mucho, no desperdicies esa gran oportunidad.

Capricornio. Atraviesas una etapa de estabilidad sentimental que puede cambiar en cualquier momento. Aprovéchala mientras te dure. Es posible que un pretendiente se vuelva insistente. Analiza si te conviene ceder.

Piscis. Te hará mucho bien darle una ojeada a las nuevas tecnologías y aprender lo que hacen los demás. Es importante que no te dejes llevar por la desidia, tienes mucho que dar en todos los planos. ¡Despierta ya!

