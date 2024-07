Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 19 de julio de 2024

Aries. Has entregado demasiado en estos días y te has olvidado de lo importante que es cuidar también de ti mismo. Un poco de egoísmo te vendrá muy bien. Tienes problemas íntimos que atender. Hazlo ya.

Tim Ballard visita Ecuador para hablar sobre el tráfico infantil Leer más

(Te puede interesar: ¿Trabajas mejor bajo presión? La ciencia explica el porqué)

Géminis. Si lo deseas y lo planificas con inteligencia, finalmente podrás hacer esos cambios trascendentales que tanto has soñado. Pero no es cuestión de dar una vuelta de timón, todo sigue su proceso. Paciencia.

Leo. Recibes un dinero que no tenías planificado y te llenas de tranquilidad. Sin embargo, luego de pagar esas pequeñas deudas que te aquejan, mira la forma de ahorrar. Recuerda que es mejor ser precavido.

Libra. No le atribuyas a la suerte los buenos resultados laborales de los que puedes presumir en estos días. Todo es producto de tu trabajo y esfuerzo. Pero el camino continúa, no bajes los brazos y sé un ganador.

Sagitario. Necesitas planificar un momento divertido con alguien cuya presencia disfrutes. Puede ser un simple paseo por un parque o una cena sencilla, la idea es que puedas hablar de lo que sientes y quieres.

La vida es hoy, un musical al calor de la salsa Leer más

Acuario. Tienes muchas preocupaciones y estás buscando las salidas por las puertas equivocadas. Mejor presta atención a lo que te rodea, pues la vida te está dando muchas pistas, aprende a interpretarlas.

Tauro. Si has debido asumir algunas culpas y tomar decisiones drásticas para lograr la paz interior, no te sientas culpable. En ocasiones hay que ser un poco duro por lograr un bien mayor. Pronto verás los resultados.

Cáncer. Te estás dejando aplastar por la energía negativa que te rodea. Deja de lado todo lo que te estorbe (objetos, situaciones y personas) y construye un camino más adecuado para tus metas. El éxito es tuyo.

Virgo. Este es un gran día para demostrarle tu amor y admiración a esa persona especial. Recuerda que las relaciones hay que cultivarlas día a día y las palabras no son suficientes. Prepara un detalle diferente hoy.

¿Qué actividades hay por las fiestas julianas en Guayaquil este fin de semana? Leer más

Escorpio. No te apresures a la hora de tomar una decisión o de cambiar el rumbo de tus planes. Hazlo todo mirando bien a tu alrededor y analizando las posibles consecuencias. Todo llega en su momento, no antes.

Capricornio. En los temas del amor, es mejor actuar lo más pronto posible, porque el tren puede irse sin ti. No tengas miedo de expresar lo que sientes ni de demostrar tu interés. Todo será bien recibido, ya verás.

Piscis. Deja el pasado atrás, porque no todo lo que un día fue es lo que te conviene hoy. La melancolía suele ser una mala compañera, pues no valora el presente y se queda anclada en el ayer. No sigas tus impulsos.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!