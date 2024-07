Tim Ballard visita Ecuador para hablar sobre el tráfico infantil

Su porte militar lo delata, aunque haya aprendido a disfrazarse de mil maneras para infiltrarse en lugares complicados. No es la primera vez que está en el país y afirma que en Ecuador se lo trata bien. A lo largo de la entrevista sus ojos azules se encienden cuando se refiere al trabajo que ejecuta con pasión, aunque más que un oficio él deja entrever que es una vocación que la lleva en lo más profundo de su ser.

Tim Ballard es un personaje en toda la extensión de la palabra. Confiesa que gran parte de lo que él hace se lo debe a su esposa, Katherine, y a la religión que profesa, es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; además de eso, sus nueve hijos son el motor de su labor.

El activista por los derechos humanos está en Ecuador para una gira de conferencias llamada ´Los niños de Dios no están a la venta´. La primera tuvo lugar en Cuenca, pero también tiene programadas otras en Quito y Guayaquil en el mes de septiembre, y la idea es llevar el mensaje a toda Latinoamérica. Tim cree que la película ´Sonidos de libertad hizo algo mágico al abrir los ojos de las personas. "La mayoría de la gente no creía que esto existía. Ahora que lo saben, el siguiente paso es instruir, proporcionar información, equipar a la policía con tecnología forense y planear más operaciones de rescate", asegura.

Terremoto en Haití

La primera incursión que hizo fue en el 2010, luego del terremoto de Haití que cobró la vida de más de 50 mil personas. Los traficantes de niños saben que este tipo de eventos son claves para sus negocios -como sucedió también en el terremoto de Pedernales del 2016-. “Nos infiltramos en unos orfanatos falsos donde vendían niños abandonados. Pedían 15 mil dólares por ellos para el trabajo sexual. En esa ocasión rescatamos 28 niños. Katherine y yo adoptamos dos”, recuerda

Estos dos chicos han convertido su labor en una misión personal, consciente de la vida que habrían llevado si no los hubieran encontrado. En lugar de estar muertos, ahora viven en un hogar lleno de amor y con muchas oportunidades. Esto demuestra que cada niño puede tener una segunda oportunidad. “Nuestra misión es rescatarlos, brindarles cuidados posteriores y, cuando sea posible, facilitar su adopción”, afirma. Su organización tiene identificado los lugares de acogida en cada país, pero siempre es mejor si ellos mismos encuentran una familia para los niños.

Actualmente Tim trabaja como director de la Fundación Aerial Recovery, una organización sin fines de lucro que se sustenta a través de donaciones. “Respaldamos a la policía, hacemos infiltraciones en forma encubierta para encontrar estas redes de trata de niños y apoyamos a los servicios del cuidado posterior. Mi cara ya es conocida, entonces ya no participo en las operaciones encubiertas, pero tenemos un equipo muy capacitado”, explica.

La educación es primordial

Para Tim la solución es la educación, pues afirma que es importante hacer entender a los padres y educadores de que la amenaza es real, y así proteger mejor a los menores. “Los niños puedan utilizar la tecnología para sobrevivir en este mundo, pero a la vez los traficantes la están utilizando para reclutar y engañar. Ellos buscan niños que son vulnerables y los invitan a ser modelos, de esa manera los atrapan”, comenta.

Los padres deben comprender los peligros y las amenazas actuales. Mientras que ellos jugaban contra la computadora cuando eran niños, ahora sus hijos juegan en línea contra personas reales. A menudo, los traficantes se hacen pasar por chicos de la misma edad, pero en realidad son pedófilos de 50 años o más. Los padres, al no haber experimentado esto en su juventud, suelen no entender la gravedad de la situación.

Su fe, su tesoro

En el mundo moderno, hablar de creencias religiosas a veces se considera políticamente incorrecto. Sin embargo, Tim cree firmemente que la fe es una parte esencial de su trabajo. "Sin mi fe no haría lo que hago, y sin mi esposa tampoco. Ella tiene más fe que yo", dice. La familia Ballard tiene nueve niños, y aunque todavía son muy jóvenes para decidir, algunos ya sienten un llamado a esta vida de activismo social.

Recuerda una escena de la película Sonidos de libertad en la que su personaje conversa por teléfono con su esposa; él quería regresar a casa, pero ella lo instó a quedarse. En tono de broma, comenta que el director, Alejandro Monteverde, no tenía tiempo suficiente para convertirlo de cobarde a héroe en dos horas de película. "Ella me dijo que debía quedarme hasta encontrar a esos niños porque no iba a poner en riesgo su salvación ante Dios. Sabía perfectamente que yo podía morir porque era muy peligroso, pero era una cuestión de fe", anota.

La familia Ballard, Tim, Katherine y sus 9 hijos Cortesía

Su confianza en Dios no claudicó a pesar de haber esperado 5 años para poder distribuir la película que se volvió un éxito casi instantáneamente. “La industria de la trata humana genera más de 150 billones de dólares al año, es decir, hay personas con mucho poder que no quieren que este tema salga a la luz. Con la película nos dimos cuenta que las personas están listas para escuchar el mensaje, pero no podemos parar, necesitamos poner todo esto en acción y rescatar a más personas”, asegura.

Nuevos proyectos

Anuncia que efectivamente habrá una secuela de la película. “Es la historia de mis hijos de Haití y cómo los encontramos. Yo creo que es una trama mejor que la primera película. Hoy en día tienen 13 y 14 años, pero cuando los rescatamos tenía 1 y 2 años. Ellos creen que son hermanos, obviamente no tenemos papeles para confirmarlo porque fueron abandonados, pero eso no importa, igual son parte de nuestra familia”, dice.

Con estas películas y las conferencias que realizará en Latinoamérica, Tim desea crear un ejército de personas para combatir el mal. “El crimen que más crece definitivamente es la trata de seres humanos. Por eso estas conferencias son importantes para saber cómo pueden participar en rescatar a los niños de Dios”, concluye.

