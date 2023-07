Sound of freedom, la cinta sigue siendo tendencia

Sound of freedom (Sonido de libertad), cinta dirigida por Alejandro Monteverde, bajo la producción de Eduardo Verástegui, ha despertado el interés de los cibernautas, quienes han escrito comentarios variopintos.

El actor Mel Gibson, por su parte, ha demostrado su apoyo a la producción y se ubica también entre los temas más tratados en redes sociales superando, incluso, la polémica de 6ix9ine.

Vendido como un thriller de corte conservador, se basa en una historia real, la del exagente especial de Departamento de Seguridad Nacional Tim Ballard, dedicado a luchar contra el tráfico sexual de niños. Ballard hizo suya esta lucha al fundar Operation Underground Railroad, organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos.

Su personaje es interpretado por un Jim Caviezel de barba oscura impecable y cabello rubio cobrizo. Para quienes no lo recuerdan, fue él quien hace 19 años interpretó a Jesús en la cinta La Pasión de Cristo, de Mel Gibson; desde entonces se convirtió en un actor de referencia para proyectos cinematográficos basados en la fe, en roles que la gran mayoría de las estrellas de Hollywood rechazan.

La cinta llegó ya a las salas de Estados Unidos y ha alcanzado un éxito insospechado. A pocos días de su estreno, el pasado 4 de julio, según el sitio especializado Box Office Mojo, Sound of freedom superó en taquilla a producciones como Indiana Jones, que alcanzó los $ 11,6 millones desde su estreno, el 30 de junio.

La productora responsable de la producción, Angel Studios, especifica que los ingresos incluyen $ 11,5 millones por ventas directas y $ 2,6 millones bajo la programada y comentada Pay It Forward Tickets, tecnología que permite a usuarios comprar entradas de otras personas que quieren verla.

LO QUE DICE LA CRÍTICA

No siempre una buena taquilla implica una buena película. Casos que demuestran que los gustos del público no siempre se inclinan por propuestas cuyos temas son una problemática social hay muchos. Por eso resulta interesante saber lo que dice la crítica especializada. Aquí algunos comentarios:

“Bellamente filmada y diseñada por expertos, hay mucha emoción y tensión, aunque el esfuerzo por transmitir una historia y un mensaje le da un toque de docudrama” (Michael Medved, de The Michael Medved Show)

"Es una inmersión desgarradora en el mundo de la trata de seres humanos, pero a pesar de lo incómodo del tema, nunca adopta la vía de la explotación y, de alguna manera, logra ser esperanzadora y optimista gracias, sobre todo, a la elegante pero inquebrantable dirección de Alejandro Monteverde" (Suindependent)

De un modo pulp convencional, hemos vislumbrado el corazón de las tinieblas. Hemos visto algo de nuestro mundo que hace que el deseo de ‘pasar a la acción’ parezca algo más que un gesto de película de acción. Owen Gleiberman, de Variety

“Parte del diálogo es cursi y parte de la actuación es torpe, pero las intenciones de la película están en los lugares correctos. ‘Sound of Freedom’ se suma a los aspectos desgarradores de este drama sobre el tráfico sexual de niños” (Carla Hay, de Culture Mix)

El escritor motivacional Tony Robbins, el cantautor, actor y productor Carlos Ponce y el también cantautor Alexander Acha, hijo de Emmanuel, se han sumado a quienes apoyan la película. La revista Variety, por su parte, destaca su éxito pese, dice, a que no ha tenido una promoción millonaria. La cinta todavía no está en las plataformas de streaming y, en el caso de Ecuador, todavía no está en cartelera ni aparece entre los próximos estrenos. Habrá que esperar para verla.