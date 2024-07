La vida es hoy, un musical al calor de la salsa

El calor de la salsa invade Guayaquil, aumentando la temperatura ardiente de la ciudad. Entre luces de colores y sonidos de timbales, se alista el espectáculo teatral y musical, La vida es hoy, cuya primera presentación está programada para hoy, a las 20:00 en el Teatro Sánchez Aguilar.

Dirigido por Christian Valencia, promete adentrar al público en una historia donde la pasión, el humor y el drama se entrelazan al ritmo de clásicos de la salsa y resulta imposible quedarse sentado en la butaca.

Carolina Sabino encabeza un elenco estelar junto a Danilo Esteves, Dayana Sengés, Fabo Doja y Gabriela Andrade.

Ellos no solo dan vida a los diferentes personajes, también interpretan en vivo algunos éxitos salseros y participan en las desafiantes coreografías acompañados de bailarines que ponen su sabor sobre las tablas.

Más que un musical, La vida es hoy, es una celebración de la vida al ritmo de la salsa. Las fechas de sus funciones coinciden con las fiestas julianas ¡así que a alistar los pasos!

Entre los timbales

La elección de las canciones, un elemento crucial de la obra, fue un proceso meticuloso llevado a cabo por el director, Christian Valencia. Fue él quien seleccionó hits de diferentes épocas de la salsa, asegurándose de que cada tema vaya acorde a la trama de los personajes.

Éxitos de Rubén Blades, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Willie Colón, Tito Nieves y muchos más son los que interpretan la orquesta en vivo.

El diseño del escenario es otro aspecto notable. Se adapta a los momentos de su protagonista, todo en un ambiente festivo y una experiencia que captura la esencia latina que hay en las salsotecas.

La coreografía, por su parte, está a cargo de Pedro Pablo Moscoso, en tanto que la producción es de Royal Company.

Salhua Serrano: “El arte nos hace más cercanos y menos perfectos” Leer más

"Queremos llevarlo a nivel internacional"

Christian Valencia, director y escritor de la obra, está muy entusiasmado con lo que viene. “Desde que hicimos nuestra primera presentación hubo comentarios favorables, porque la mayoría de los ecuatorianos hemos crecido con una influencia fuerte de la salsa”.

A modo de resumen, el musical trata sobre Ligia, quien tiene una vida perfecta y de la noche a la mañana se entera que tiene un tumor en el cerebro. Ante ello debe tomar decisiones y darse cuenta de que la vida es hoy’.

La gira arrancó en septiembre del 2023. El primer destino fue Loja, continuó en Quito y ahora es el turno de Guayaquil. “Queremos ver la posibilidad de llevarlo a nivel internacional. Y ahora tenemos más ganas que nunca por la respuesta del público”.

Valencia ha sido creador de éxitos teatrales como “Amante a la Antigua” y “Julio, el musical”.

Son más de treinta artistas en escena quienes participan en el musical. Foto cortesía

Decisiones de Ligia

La encargada de sumergir al espectador en el drama es Dayana Sengés quien interpreta a la protagonista, Ligia. “Hacer drama en un teatro siempre es un reto. Pero mezclarlo con salsa es lo más lindo… Sobre todo para mí, que toda mi vida la he bailado”, dice esta mantense.

Asegura que esta experiencia la ha llevado a analizar las letras de los grandes éxitos. “De esta obra, Fabricando fantasías, me llegó mucho. Se la canta a un hijo muerto. Espero que Ligia los motive a dejar de postergar las cosas y celebren la vida".

Willie y su idilio

“Yo soy el novio, el Ken, el gran amor, el idilio de Ligia”, dice Fabo Doja sobre Willie, su personaje. En la trama, él y ella se conocen en un salón de salsa y se enamoran perdidamente.

Sus escenas giran al son de canciones de Rey Ruiz, Marc Anthony y Jerry Rivera giran sus escenas. “Mi favorita es Valió la pena, con esa cierro mi personaje, y me la disfruto brutalmente”. Espera que con su caracterización, los espectadores valore el amor y el romance. “Es lo que todos necesitamos para poder vivir", concluye.

La gran Celia

“Traigo yerba santa pa’ la garganta”. Al ritmo de ese estribillo de la gran Celia Cruz, entra la abuela de Ligia, Celia, interpretada por Carolina Sabino.

“Yo soy bogotana criada en Cartagena, entonces crecí con salsa, vallenato y cumbia. Se me hizo fácil acoplarme a este musical; es el primero que he hecho en ese género”, aclara.

Sobre su personaje dice (sin 'spoilear' la trama) que es “un homenaje a las abuelitas que están llenas de experiencias y reafirman que la vida es una sola y hay que gozársela. Conmigo, Ligia reafirma que ella aún puede hacer muchas cosas”.

Juliana ¡A puro ritmo!

Gabriela Andrade interpreta a Juliana, la amiga sensual y divertida de Ligia. Ella la invita a romper las reglas y a desinhibirse. “Mi personaje es de alma salsera, estoy en el club de salsa con ella y allí la empujo a enamorarse de un chico”, comenta.

A nivel personal, este musical conecta mucho con sus emociones. “Mi mamá vivió en Cali por varios años y no faltaba Gilberto Santa Rosa o Grupo Niche cuando viajamos por la carretera”, recuerda. Esta obra dice que es para todos. “No importa de qué generación seas, la salsa está en todos lados, la salsa es vida”.

Varela con sentimiento

El doctor Varela, cuyo apellido remonta a Jairo Varela, quien fue director del Grupo Niche, es interpretado por Danilo Esteves.

“Ligia es mi paciente, pero no es tan paciente… A veces se piensa que los doctores se insensibilizan pero, al menos Varela, brinda mucha esperanza”, revela. Añade que más allá de la trama este musical le hizo apreciar la salsa aún más, por el mismo hecho de que hay orquesta en vivo”.

Pero aclara que no lo verán bailando. “El doctor no saca ningún paso… No verán su vida privada”, concluye entre risas.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!