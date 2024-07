Melissa Ávila: "No traeré enseguida a Karol G, pero voy de menos a más"

Cuando se conoce un lugar nuevo (como una ciudad) se suele fantasear. ¿Cómo será vivir allá? ¿A qué me puedo dedicar? Melissa Ávila, nacida y criada en Guayaquil, se ha planteado esas preguntas las dos veces que se mudó del país. Primero emigró a Lima, y luego Panamá, donde actualmente reside y se dispone a dialogar con EXPRESIONES.

Tiene a cuestas la experiencia de haber trabajado en multinacionales, siempre en el área de marketing. Pero también la de emprender en el mundo de las artes, como academias de danza área y pool sport, y haber organizado campeonatos nacionales.

Como buena guayaca, sus ganas de trabajar han sido infinitas y desde hace dos años emprendió en la productora Mon Entertainment con la que ofrece teatro musical para niños en Ecuador y en otros países de Latam como Perú, Guatemala, Costa Rica, entre otros.

Encanto Live, El reino encantado, Blippi, así como el espectáculo de La vaca Lola son parte de lo que ha venido ofreciendo en diferentes giras.

En este diálogo a distancia relata los retos de emprender desde otro país; donde le tocó ser 'multitask' y trabajar con más latinos entregados al arte al igual que ella.

En 5 preguntas

¿Qué la llevó a emprender en espectáculos?

El arte me llega mucho. Cuando nos mudamos a Panamá, me enfoqué en buscar un lugar donde mi hijo estuviera estimulado musicalmente, pero no encontré.

¿Cómo surgió la productora?

Mientras hacía scroll en posteos de Instagram, vi un anuncio del musical Encanto Live que llegaba desde Perú a Ecuador. Automáticamente hice un screenshot y se lo pasé a mi esposo. Le dije: "Quiero traerlos a Panamá, creo que será un éxito". Lo pensó bien y me ayudó con un capital semilla de $1.500 para que arranque el emprendimiento, y así surgió Mon Entertainment.

¿Qué tan difícil fue emprender como extranjera?

Fue un reto porque el panameño prioriza a su gente. Pero con el carisma y la estrategia comercial que gané en las multinacionales de Ecuador, pude lograrlo. Llamé a la etiquetera panameña más fuerte, me empapé cómo funcionaba la comisión, el permiso de bomberos, etc… ¡Yo era la todóloga! Hice el primer show para 700 personas con tres funciones. Esa misma producción luego la llevé de gira a Costa Rica y empezaron las ganancias.

¿Es necesario hacer gastos de oficina para este tipo de negocio?

La mayoría del trabajo lo hago de manera remota, desde mi casa. Solo viajo unos tres días previo al show para pulir detalles. Así he llegado a todo Centroamérica (menos Nicaragua) y en Sudamérica, en cambio, he llevado producciones a Perú y Ecuador. Ya tengo en la mira a Chile y Venezuela.

¿Se visualiza produciendo conciertos?

Voy de menos a más. No voy a traer de una a Karol G. Sé que grandes artistas ya están ‘casados’ con grandes productoras pero mi objetivo ahora es ir abriendo caminos a través de producciones infantiles.

Invertir para crecer

Con el propósito de llegar a más producciones, Melissa viajó a Las Vegas para asistir a la Expo Licencia. “Si uno quiere crecer, debe invertir. Así que estuve una semana allá para presentarme con diferentes marcas”

Así llegó a la licencia colombiana, Toy Cantando de La Vaca Lola. “A la final somos latinos y hubo más facilidad verbalmente para presentarme. Eso fue un antes y después para mi marca. Y hoy, ese show es mi primer bebé ‘licenciado’”.

Este año, en marzo, llevó la obra a Panamá, y tiene programadas presentaciones en Costa Rica y Ecuador. “Con cada espectáculo, yo puedo hacer adaptaciones según el país donde se presente. Por ejemplo, si hay mucho texto, se corta, o se cambia una canción por otra. Son muy abiertos a las sugerencias”, explica.

Por otro lado, está trabajando con la producción de Blippi, que es de la licencia Moonbug de Londres, y va sumando más obras en la agenda en naciones como Perú.

“Antes era todóloga, pero ahora ya cuento con una asistente, y contrato un staff de sonido, y escenografía para cumplir con las especificaciones de los artistas… Yo me encargo de conseguir los patrocinadores”.

La agenda está full. Recientemente ha llevado a Guatemala la experiencia de Princesas, al rescate del reino, con invitadas especiales, que son las voces originales de Ana y Elsa de Frozen.

Así va ‘mapeando’ shows en diferentes países. “Como decimos los ecuatorianos, ya le voy agarrando el golpe. Y en eso, ser mamá es una gran ventaja, tengo más sensibilidad a lo que estoy llevando. ¡Si a mí me eriza los hoyitos de la piel se que a más familias también!”.

Asegura que la emociona “ver a la mamá o papá que trabaja full y está allí bailando con sus hijos. Entonces sé que la rompimos”, concluye.

Nunca de brazos cruzados

Arriesgar para ganar. Eso fue lo que Melissa puso a prueba cuando vendió sus marcas: academias de danza área y pool sport que tenía en Guayaquil.

Un proyecto laboral de su esposo en Lima, Perú los llevó a mudarse en octubre del 2020 y con su bebé recién nacido. Y lo que se avizoraba como una vida más tranquila terminó por sorprenderla. “En Ecuador estuve acostumbrada a trabajar en multinacionales, y en mis tiempos libres emprendía en las academias de danza…¡Era 24/7! Entonces en Perú, si bien vino la pausa, también hubo nuevos retos: ser mamá y empezar de cero, laboralmente. No niego que tenía mucha incertidumbre pero creo mucho en mis habilidades y soy capaz de mover cielo, mar y tierra para lograr algo”, menciona.

Ser madre la llevó a encontrar nichos en Perú que no eran muy explotados en Ecuador, como los recetarios de alimentación saludable para bebés y niños. Los enviaba a Guayaquil y manejaba el emprendimiento de manera remota. Así empezó a generar ingresos, mientras se adentraba en los rubros infantiles.

Eso fue la base para la siguiente mudanza cuyo boleto de avión anunciaba Panamá como próximo destino.

