Agustín Febres-Cordero y Ricardo Medina: Los cracks del Cannes Lions

El vibrante tono amarillo de las puertas de ingreso no se puede pasar por alto al momento entrar a Paradais DDB

Adentro, el ambiente es ¡a todo color! Una pared revestida de hojas con la frase 'Welcome to the jungle' (Bienvenido a la jungla) da paso a un salón con mesas llenas de computadoras donde están jóvenes trabajando.

Es la primera impresión de que hemos llegado al ´'paraíso', pero el de las ideas. Allí se trabaja el concepto de las publicidades que llueven de todas partes, las realmente destacables, que logran impresionar, divertir y sobre todo conectar.

Un día antes de la visita de EXPRESIONES, la agencia ha estado de fiesta. Después de años de intentarlo, lograron cumplir un gran sueño: Paradais DDB ganó su primer León de oro en la 71 edición de Cannes Lions, en donde se premia a las mejores campañas publicitarias. Y no solo eso, ganaron también tres de plata.

Reconocimientos que pasarán a la historia publicitaria de esta agencia y de Ecuador, que desde el 2019, no ganaba un León.

Agustín Febres Cordero y Ricardo Medina, cofundadores de esta empresa conducen al primer piso donde tienen el gran premio. En medio de charlas cuentan cómo se han ido consolidando a nivel empresarial, los retos que tuvieron en el camino y como su trabajo ha ayudado a crecer el negocio de sus clientes.

Cristina Páez: "El huracán Katrina cambió mi historia" Leer más

Cara a cara

¿Dónde se originó el ‘paraíso’?

Agustín: La historia empieza en un edificio antiguo de García Avilés y P. Icaza. Teníamos la oficina en el séptimo piso. Empezamos tres personas, hasta que nos fuimos tomando todo el piso porque íbamos contratando más personal.

Ricardo: Extrañamos el centro, porque ahí tienes más contacto con la gente. Aunque Urdesa, donde estamos ahora, también lo tiene, allá es mucho más.

¿Cuál fue la clave para que ambos funcionen como equipo?

A: Con Ricardo ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Ambos estudiábamos en el colegio Javier. Fuimos compañeros de aula en los primeros cuatro años, porque después él ya estaba en Fima y yo en Sociales.

R: Pero después nos veíamos en el equipo de fútbol (risas). Al graduarnos, por mi revista, nos frecuentábamos mientras él estaba en sus agencias. Hasta que en 2009, decidimos cofundar Paradais.

¿Cuándo la empresa comenzó a destacar más en el mercado?

A: Si bien ya veníamos construyendo portafolios de clientes, creo que cuando comenzamos a ganar premios en festivales. El primer logro fue en el 2013 con la campaña que trabajamos para Tropical, ahí ganamos el Gran Effie Ecuador. Y en el 2018 pasamos a ser parte de la red global de agencias DDB.

¿Qué hace que ustedes la ‘rompan’ y se diferencien?

R: Cuando nosotros arrancamos en este negocio, la publicidad ecuatoriana había perdido identidad. Y eso es clave para que conectes con los consumidores. Entonces esa fue nuestra estretegia, cambiar el molde de lo que se venía haciendo.

Empezaron tres. ¿Hoy a cuántas personas han podido dar trabajo?

R: Somos 158. En Guayaquil trabajan 137 personas y 21 en Quito.

¿Cuáles han sido los ‘baches’ que han tenido que pasar como empresa?

A: Lo más duro fue entrar en un mercado sin haber tenido años de trayectoria. Haber sido jóvenes con una agencia nueva. Lograr la confianza de clientes

Pese a la situación que transita Ecuador ¿cómo logran no rendirse?

A: Nosotros amamos nuestro país y justo nuestro desafío, es no rendirnos en Ecuador. Es lo que queremos transmitirle a todos, que crean en este país, que aquí podemos hacer negocios y estar a la altura de cualquier industria.

¿Cuánto puede llegar a aportar económicamente la industria de la publicidad en Ecuador?

R: Más o menos se calcula que la industria publicitaria está sobre los 300 millones de dólares. Pero yo creo que es mucho mayor porque no hay medición de todo el consumo de publicidad en las redes sociales.

Empezaron como un equipo de tres personas y en la actualidad han podido generar empleo a 137 colaboradores en Guayaquil y 21 en Quito. foto: Joffre flores.

Antonio Jiménez, el arte de destilar ideas embriagantes Leer más

El ansiado León de oro

La industria publicitaria ecuatoriana ha conquistado un total de 4 Leones en Cannes Lions 2024. Uno de oro y tres de plata. Los encargados de hacer sonar el nombre del país ha sido la agencia de publicidad ecuatoriana Paradais DDB en la categoría Entertainment Gamming, por la campaña Gamer Loan para el Banco del Pacífico.

“Desde el 2021, 2022 y 2023 ya éramos la mejor empresa de publicidad en el país de acuerdo al ranking de un medio regional que suma puntos en distintos festivales, pero en todo caso, estos cuatro Leones son una validación del trabajo que hemos venido haciendo con las marcas. Para nosotros el mayor éxito y la razón por la que nos buscan es por los resultados de negocio que logramos con sus clientes”, concluye Agustín.

"Se calcula que la industria publicitaria genera más 300 millones de dólares al país" Ricardo Medina

3 claves para una campaña ganadora

1. Estrategia sólida: Antes de empezar toda campaña se debe trazar un objetivo claro, para no perder el norte y poder posicionar la marca por el canal deseado.

2. Idea rompedora: El concepto debe tener una idea que rompa el molde a lo que tradicionalmente se hace y pueda trascender.

3. Plan de medios: Debe ser eficiente para que la campaña pueda tener alcance.

"Queremos transmitirle a todos que crean en este país, que aquí podemos hacer negocios y estar a la altura de cualquier industria". Agustín Febres-Cordero

¿Quieres leer más contenido sin límite y de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!