Antonio Jiménez, el arte de destilar ideas embriagantes

Dicen que quien no arriesga no gana, y Antonio Jiménez lo puso a prueba cuando se dispuso a viajar a un destino que está a miles de kilómetros de distancia de su hogar. Hace once años que este español vive en Guayaquil, y hace lo que más le apasiona: destilar creatividad a través del marketing y la publicidad. Después de trabajar en varias agencias tomó la decisión de emprender con el fin de salir de su zona de confort, y en mayo de 2020 surge La Destilería. “Es una analogía de cómo es el proceso de un licor… Seleccionamos las mejores ideas, se pulen todos los aspectos del proceso, y luego, el resultado es una campaña pura, lista para seducir a la audiencia más exigente para que la disfrute en un bar, en el hogar o con amigos”, explica. Y en sí, eso es lo que produce una buena publicidad. En estos cuatro años, Antonio ha brindado por las buenas ideas, y junto con su equipo ya alzó su primer Effie Awards Ecuador. En diálogo con EXPRESIONES, cuenta la ‘receta’ para seguir destilando creatividad en los tiempos que corren en el país.

"Mi especialidad es hacer campañas muy criollas"

En once años que lleva viviendo aquí, se siente un ‘guayaco’ más. Ya sea por trabajo o vida social, confiesa que conectó mucho con la cultura popular. “Fui agarrando el ‘insight’, desde los tonos de comunicación, las palabras, hasta cómo se lo dice”, añade. Y toda esta adaptación en el lenguaje y estilo de vida ha sido un ingrediente clave en sus campañas. “Mi especialidad es hacer campañas muy criollas”, comenta. Empezó con marcas pequeñas y pudo expandirse. Ya son algunas campañas en las que Antonio ha sabido destilar ideas que impactan a nivel nacional. Compañías de seguro, universidades, marcas de bebidas y alimentos, muebles y electrodomésticos son algunos de los rubros en los que le pone su toque. Y en ese camino de emprender, no tardó en llegar el premio. Mamás Retadoras, campaña que hicieron para almacenes La Ganga, ganó un Effie de Bronce en el 2023. Con ansias de más, la creatividad no entiende de pausas y junto con su equipo sigue ‘embriagando’ con sus buenas ideas a la audiencia.

Amor por las ideas

No empezó en un garaje como Bill Gates, pero sí en un pequeño espacio que lo parecía. “Al inicio era yo solo, casi nadie me conocía, pero es parte de la vida”, dice. Luego fueron tres, Antonio y dos colegas más, cada uno teletrabajando desde casa durante la pandemia. Un año después se trasladaron a una oficina que no tenía ni ventanas. “Entrábamos a las nueve de la mañana y no nos percatábamos de que se había ido el día”, recuerda, y añade que con el tiempo ya pudieron mudarse a un lugar más grande. “Nunca quise una oficina, sino un ambiente que sea muy familiar, porque a la final pasamos muchas horas trabajando”, dice sobre La Destilería. Hoy ya son un grupo de 27 personas con quienes no bajan los brazos y brindan por más trabajo. “Desde que llegué al país he vivido terremoto, cenizas de volcán, paros, estado de excepción… He aprendido a convivir y hoy me siento privilegiado de todo el recorrido hecho… Lo que siempre le digo a los chicos es que nos sintamos afortunados de trabajar en lo que nos gusta”. Así es como el amor por su marca es igual al amor por las ideas.

Junto con su equipo destila ideas que impactan a nivel nacional Foto: Joffre flores

En 5 preguntas...

¿Qué trajo a un español a vivir a Guayaquil?

Fue una invitación a trabajar. Yo estaba en una agencia de Brasil (Ogilvy), así que, sin pensarlo mucho, saqué un pasaje con destino a Guayaquil.

¿Ha destilado ideas desde la cuna?

Desde chico tenía claro que no iba a ser matemático ni físico ni ingeniero, tampoco un artista. Pero me encantaba el teatro, el ocio, la diversión. En medio de eso encontré una industria, la publicidad, en la que podía incluir lo que tanto me gusta.

¿Cómo es una ‘resaca’ en La Destilería?

Cuando estamos en un momento de tensión... como en todo trabajo.

Después de ganar un premio, ¿qué se viene?

Saberlo valorar. Pero, sobre todo, saberlo capitalizar como un valor añadido.

¿Una cábala para que sus ideas la rompan?

Te voy a contar algo. Mi hijo nació un poco después de cuando gané la licitación de La Ganga, y ahora que le está creciendo el pelo se parece al Guachito de La Lotería, y nos han invitado a la licitación de Lotería Nacional y la hemos ganado… En estos meses, he empezado a llamar a mi hijo como ‘el guachito de la suerte’.

Un 'sorbito' de consejo

Para quienes están iniciando su camino en el marketing, el reto es marcar la diferencia. Antonio recomienda “hacer storytelling en cada conversación que tengas”. Aunque no parezca, de lo cotidiano puede salir una gran idea para una gran campaña.

Más sobre él...

Nació en Barcelona, España. Es máster en Dirección y Gestión de Marketing Digital y Social Media en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Además, tiene un máster en Publicidad en Miami Ad School.

