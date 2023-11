Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 18 de noviembre de 2023

Aries. Sale a flote tu lado más amable y eso te permite encontrar nuevas y más sanas amistades. Entre tanto, sentirás la fuerza para recuperar el liderazgo que sentías perdido. Se despierta también tu lado más ambicioso para alcanzar el éxito en nuevos proyectos laborales.

Géminis. Proyecta con claridad tus metas laborales y mantén tu vida social en armonía. No olvides a tu pareja, porque se convierte en tu más fuerte apoyo en un tema delicado que vas a tener que atravesar. Si canalizas bien tu energía, verás que las cosas empiezan a funcionar.

Leo. Empiezas el día con mucha energía y vitalidad. Aprovecha la mañana para resolver los temas más importantes, pues la tarde sentirás que todo se mueve mucho más lentamente. No te impacientes. En el amor, recibes una hermosa noticia que te hace feliz.

Libra. Se despierta tu astucia racional y te planteas nuevas metas, sobre todo en el ámbito financiero. Tu prestigio profesional mejora notablemente y las relaciones comerciales que establezcas serán muy productivas. Es el momento de trabajar para que tu prestigio profesional suba de nivel.

Sagitario. Reorganiza tus prioridades. No confundas lo importante con lo inmediato, porque entonces gastarás fuerzas en lo que todavía no es urgente. Mantente un poco alejado de las reuniones para que puedas pensar con claridad. Se vienen cambios laborales muy importantes.

Acuario. Sale a flote tu mejor lado, ese que te hace el centro de toda reunión social, familiar y laboral. Aumentan tus compromisos y se vienen fiestas y reuniones. Te sientes bien interiormente y eso se refleja en lo que haces. No olvides decirle a tu pareja lo importante que es para ti.

Tauro. Parecería que cada célula de tu organismo se revitaliza luego de un largo periodo de enfermedades y malestares. Aprovecha el momento para incorporar mejores hábitos alimenticios y practicar algún deporte. Es importante que subas tus defensas que no están en el mejor nivel.

Cáncer. Intensificas tus lazos amorosos y empiezas a reconocer el valor de la persona que tienes a tu lado. Los vínculos familiares se estrechan y logras elevarlos al nivel que siempre has querido. El esfuerzo ha valido la pena. En el trabajo, la decisión de un superior te hace pensar en tu futuro.

Virgo. Tu mente y tu corazón están mucho más serenos y flexibles. Gracias a ello, logras entender la reacción de alguien que amas y que te hizo sentir incómodo. Esa apertura del corazón es beneficiosa para ti y para los demás. Tienes la oportunidad de ayudar a alguien cercano.

Escorpio. En estos momentos difíciles, escucha con atención la voz de tu alma. Ella te indicará el camino y la técnica correcta para conseguir tus metas, aunque estas parezcan complicadas y lejanas. El que quiere, puede. Trabajar en ello te hará sentir tranquilo y satisfecho contigo mismo.

Capricornio. Aunque puede sufrir algunas contrariedades y cambios de planes que te hagan sentir inseguro, recuerda que a veces lo mejor es dejarse llevar. Los cambios no terminan hoy, se extienden hasta fin de mes. No te queda más que buscar nuevas opciones a tus planes trazados.

Piscis. Has tenido tiempo de replantearte tus sentimientos y tus relaciones. Pero eso no es suficiente si no te sirve de base para decidir qué camino seguir. Para eso requieres de una gran fortaleza, no será fácil. Incorpora más sentimientos y emociones a tu vida. Lo necesitas.

