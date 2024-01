Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 16 de enero de 2024

Aries. Vas a sorprenderte con una propuesta nueva y bastante interesante. Sin embargo, lee las letras pequeñas porque puede traer en sí una pequeña trampa. Es momento de pórtate inteligente y precavido.

Géminis. Tienes ideas muy claras de lo que quieres y hacia dónde pretendes llegar. Pero todavía no has trazado el camino que te conduzca hacia tus metas. Es momento de hacerlo, no pierdas más tiempo.

Leo. En estos días vas a ver cómo tus amigos más cercanos no solo significan tu mejor compañía, sino también la posibilidad de emprender nuevos negocios. La norma básica: reglas claras conservan amistades.

Libra. Una especie de ‘corriente de buena suerte’ toca tu vida para acomodarlo todo de la mejor manera. Pronto vas a darte cuenta que no se trata del azar, es el resultado de tu esfuerzo y tu responsabilidad.

Sagitario. Te conviertes en el centro de todo lo que te rodea y ganas el aplauso de tus amigos y conocidos. Alcanzas un logro por el que has luchado mucho. Siéntete muy feliz porque tu esfuerzo dio frutos.

Acuario. Debes canalizar correctamente la energía negativa que llevas en el interior como resultado de tu poco empeño por sanar el corazón. Intenta poner el foco de atención en aquello que de verdad te haga ilusión.

Tauro. Si quieres avanzar, es necesario que ordenes tus metas y que establezcas prioridades para que sepas por dónde empezar a trabajar. No basta con la fuerza de voluntad, también hace falta una estrategia.

Cáncer. Llegan algunas sorpresas y varias noticias agradables que te alegran este día. Pero no te quedes en la sola celebración, pisa tierra y saca el provecho de todo eso. Se vienen planes de trabajo interesantes.

Virgo. No quieras hacerte omnipresente para cumplir con todos tus planes, sabes que es imposible. Elige lo más importante y ponte manos a la obra. Verás que, con organización, poco a poco vas a salir de los pendientes.

Escorpio. Necesitas descansar. Han sido días demasiado intensos y tu mente y tu cuerpo están agotados. Estás poniendo en riesgo tu salud física y mental. Organiza una salida discreta y luego duerme profundamente.

Capricornio. No permitas que nada te desmoralice, mucho menos los comentarios sin sentido de los que te envidian. Busca la compañía de quienes te comprenden. De ser necesario, reconoce tus errores y sigue.

Piscis. Te provoca empezar cosas nuevas en tu vida, hazlo. La suerte está de tu lado y puedes conseguir lo que quieras. No te exaltes si se presentan problemas. Consulta con tu pareja, sabrá aconsejarte.

