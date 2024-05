Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 13 de mayo de 2024

Aries. No permitas que las obligaciones te sobrepasen. En lugar de dejarte llevar por el mal humor, cumple con tus responsabilidades a cabalidad y luego disfruta del tiempo libre en compañía de los tuyos.

Géminis. No pierdas el tiempo en asuntos que solo te complican la vida y sobre los que no tienes ningún control. Lo mejor es que liberes tu mente de cargas innecesarias y des prioridad a lo que es importante.

Leo. Hay un conflicto familiar y sientes la tentación de intervenir. No lo hagas. Lo mejor es que mires para otro lado, porque no es algo de tus competencias. Las cosas se resolverán a su debido tiempo.

Libra. Esta noche puedes coincidir con gente con la que disfrutas estar. Si permaneces soltero, tal vez ahí esté alguien especial a quien vas a mirar con otros ojos. Si tienes pareja, aprovecha para engreírla, le hará feliz.

Sagitario. Este es un día maravilloso para ti. Los negocios están bien aspectados. Es posible que logres vender una propiedad o algo de lo que has querido deshacerte hace tiempo. Van a pagarte un buen precio.

Acuario. No te hagas responsable de aquello que no dominas y que no está en tu rango de responsabilidades. Que cada cual cumpla con lo suyo. Prioriza a tu pareja, necesita saber que es importante para ti.

Tauro. Que el día no pase sin que te plantees esforzarte lo suficiente para evitar que te dominen temores absurdos que solo están en tu mente. Tienes una gran idea en mente, ponla en práctica.

Cáncer. Están frente a ti las circunstancias ideales para que empieces el proyecto que tanto añoras, pero tú pareces no darte cuenta. Deja de quejarte y pone manos a la obra ahora mismo.

Virgo. Tu corazón sigue dominando alguien de tu pasado y por eso no das cabida a que todo cambie. Estás en el camino equivocado. Recuerda que lo que pasó ya es historia. Avanza.

Escorpio. La soledad es ahora tu mejor compañera. Necesitas tiempo para pensar y poner las ideas en orden, pero también para calmarte antes de tomar esa decisión tan importante.

Capricornio. Te aquejan algunos problemas, pero no está en tu naturaleza dejarte vencer. Lucha contra viento y marea, porque sabes que puedes encontrar la mejor solución. ¡Sigue adelante!

Piscis. No busques problemas donde no los hay. Trabaja a ritmo pausado, tanto como puedas, y no te angusties por lo que no alcances a cumplir. Mañana será otro día… y más productivo.

