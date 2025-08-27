Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 28 de agosto de 2025

La calma emocional marcará tu día. Tu economía mejorará con la ayuda de un consejo cercano

Consulta el horóscopo de hoy y conoce lo que los astros tienen preparado para ti en el amor, el dinero, el trabajo y la salud este jueves 28 de agosto de 2025. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis reciben sus predicciones diarias para afrontar la jornada con claridad.

Aries

La posibilidad de un romance está muy presente. Gracias a tu constancia, no te faltarán recursos. Sé cuidadoso en tus tareas o podrías cometer errores. El exceso de tensión puede restarte energía.

Tauro

Tu relación con la familia será armoniosa. Podría surgir un gasto que no habías previsto. En el trabajo, quienes te rodean seguirán tu ejemplo. Tu cuerpo empieza a recuperar equilibrio.

Géminis

Dejarás atrás la incertidumbre en lo sentimental. Recuperarás pronto ese dinero que prestaste. El ambiente laboral se mantendrá complicado, pero sabrás adaptarte. Necesitas más horas de descanso para vencer el cansancio.

Cáncer

Tu relación amorosa requiere más entusiasmo y creatividad. No tomes decisiones financieras precipitadas. Tienes energía suficiente para afrontar tus deberes. Podrías sentirte más irritable de lo normal.

Leo

La pasión puede surgir de manera inesperada. Atiende directamente tus finanzas. Tus ideas te permitirán mejorar resultados en el trabajo. La compañía de quienes aprecias será tu mejor apoyo emocional.

Virgo

La calma emocional marcará tu día. Tu economía mejorará con la ayuda de un consejo cercano. El trabajo se mostrará movido y exigente. Cuida tu calzado para evitar molestias de espalda.

Libra

Los astros favorecen tus encuentros sentimentales. Los números 5 y 7 serán positivos para ti. Expón con claridad tus prioridades laborales. Intenta dejar hábitos que afecten tu salud.

Escorpio

Aunque sientas nostalgia, evita buscar salidas fáciles. La venta directa traerá mejoras económicas. Habrá novedades importantes en tu empleo. Descansa más y aprovecha mejor las noches.

Sagitario

Tu actitud positiva será bien recibida en casa. Tus cuentas estarán en orden y podrás respirar. Es buen momento para iniciar un curso pendiente. Evita comidas grasientas o muy condimentadas.

Capricornio

Tu carácter abierto te permitirá hacer nuevas amistades. Una persona cercana podría pedirte apoyo económico. No te desanimes en el trabajo, mantén una visión positiva. La alergia no te impedirá continuar con tu rutina.

Acuario

Podrías vivir un encuentro amoroso inesperado. Si tienes inversiones, mantén precaución. Tu trayectoria laboral será reconocida. El ejercicio físico te ayudará a liberar tensión y dormir mejor.

Piscis

Disfrutarás de un momento de alegría y expansión en el amor. Alguien puede acercarse por interés económico. Estás en una etapa de gran creatividad laboral. Presta atención a tu sistema digestivo.

