Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 12 de marzo de 2026

Etapa marcada por el entusiasmo y el deseo de disfrutar. En lo económico conviene tener paciencia

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 12 de marzo de 2026, y descubre qué pueden esperar los signos del zodiaco en el amor, el trabajo, el dinero y la salud. Las posiciones astrales marcan el ritmo de la jornada y pueden orientar decisiones personales o profesionales.

Aries

Un encuentro con alguien especial le dará motivos para sentirse bien. En el terreno económico no se prevén cambios importantes. En el trabajo conviene mantener la calma ante posibles tensiones. Revise su alimentación y adáptela mejor a sus necesidades.

Tauro

Preste más atención a las personas cercanas que se preocupan por usted. Si planea realizar una inversión, conviene analizarla con calma. En el ámbito laboral la jornada será tranquila. Podría sentirse algo desanimado, aunque será algo pasajero.

Pódcast Fuera de Joda: Danna Paola creó su propio horóscopo de XT4S1S Leer más

Géminis

Puede percibir cierta distancia por parte de un amigo cercano. Es un buen momento para replantear su forma de ahorrar. En el trabajo destacará por su rapidez mental y nuevas ideas. El cansancio acumulado podría generar nerviosismo.

Cáncer

Evite que la rutina afecte su relación sentimental. Resolverá asuntos económicos con eficacia. En el trabajo conviene actuar con cautela ante colegas que buscan destacar. El descanso será clave tras noches agitadas.

Leo

Etapa marcada por el entusiasmo y el deseo de disfrutar. En lo económico conviene tener paciencia. En el trabajo aumentan las posibilidades de progreso o reconocimiento. Si piensa iniciar una dieta depurativa, consulte primero con un especialista.

Virgo

No rechace planes o invitaciones para compartir con amigos. Mantenga una reserva económica para gastos inesperados. En el trabajo, aprovechar la energía del equipo será clave para avanzar. Disfrute del impulso y vitalidad que siente.

Horóscopo 12 de marzo de 2026. Miguel Rodríguez//EXPRESO

Libra

La jornada favorece el plano sentimental. Podría recibir un ingreso inesperado. En el trabajo se presentan resultados positivos. Mantenga la calma ante cualquier contratiempo.

Escorpio

Su relación afectiva gana estabilidad con el paso del tiempo. Si decide participar en juegos de azar, hacerlo en compañía podría traer suerte. Las responsabilidades laborales ocuparán gran parte de su jornada. Los cambios en la alimentación comienzan a dar resultados.

Sagitario

Controle los celos para evitar conflictos innecesarios. Revise bien sus gastos para no enfrentar cobros inesperados. En el trabajo surgirán ideas originales. En temas de salud se sentirá más relajado.

Horóscopo y astrología: respuestas a las interrogantes más comunes Leer más

Capricornio

El amor puede aparecer cuando menos lo espera. En lo económico se vislumbra una jornada favorable. Demuestre su dedicación en el trabajo. No descuide el cuidado de su salud.

Acuario

Piense antes de reaccionar en temas de pareja. Una mejora económica podría traer tranquilidad. Tendrá energía para avanzar en sus objetivos profesionales. El estrés podría provocar dolores de cabeza.

Piscis

Una discusión menor podría surgir en el ámbito sentimental. Si considera pedir un préstamo, el día resulta propicio para gestionarlo. Un nuevo compromiso laboral traerá beneficios. Cuide su digestión y evite excesos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!