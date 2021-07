Horóscopo y astrología: respuestas a las interrogantes más comunes

"Típico de Tauro...", "de seguro estoy así por Mercurio retrógrado". Se dice tanto sobre los signos zodiacales y el poder de la astrología que solemos encasillar o estereotipar a quienes nos recuerdan malas experiencias nada más por el día en que nacieron. Esta vez, Jazhuat Echeverría (Psicóloga y Terapeuta Holísitca) e Ivana Smolig (Astróloga y Terapeuta de Respuesta Espiritual) despejarán las inquietudes más básicas sobre estos dos temas extensos, pasando desde las cartas astrales hasta los movimientos planetarios.

¿Cómo podrías definir a la astrología y el horóscopo? ¿Van de la mano?

Jazhuat Echeverría: La astrología habla de los cuerpos, posiciones y movimientos de los cuerpos celestes que afectan al humano, es algo tan amplio que puede determinar varios aspectos según los planetas y sus posiciones. El horóscopo, por otro lado, para que pueda tener una validez más directa debe ser creado a base de hora, fecha y lugar de nacimiento de cada individuo (más no los horóscopos generales que determinan solo el planeta regente). Si van de la mano, pues sí, uno necesita del otro para existir.

¿De qué manera influye en nosotros la astrología?

Ivana Smolig: Es un estudio que se ha utilizado por muchísimos años y en diferentes civilizaciones que nos ayuda a entender en qué momento estamos a nivel colectivo y personal. Tienes muchos usos, a nivel colectivo los tránsitos de los planetas más lejanos, que son los que se quedan más tiempo en cada signo. Nos ayudan a entender qué estamos atravesando como sociedad.

A nivel personal están los más cercanos a nosotros como la luna, el astro más cercano a la tierra. Es de mucha utilidad entender para qué es la luna creciente, para qué es la luna llena. La luna mueve las mareas, afecta la agricultura, afecta muchas cosas, entre esas a nuestras emociones. Influye de tal forma que nos ayuda a entender qué está sucediendo y cuáles son las energías.

¿Qué poder tiene la carta astral? ¿Hay que tenerle miedo?

I: Creo que la carta astral tiene muchísimo poder. Es una herramienta de autoconocimiento, sirve para saber cuáles son tus necesidades más elementales y cuáles son tus posibles desafíos en la vida. Muchos únicamente conocen su signo solar, que corresponde a la fecha de tu cumpleaños, pero hay mucha más profundidad dentro de una carta astral. En qué casa está cada planeta, en qué signo está la luna: Mercurio, Venus, Marte, etc. Y también cómo estos planetas están alineados entre ellos. En ese sentido, ayuda incluso para conocer mejor a alguien más. Yo siempre digo que el nivel de conciencia de una persona no es regido por la carta astral. Esta simplemente te muestra las energías, no te dice si eres bueno o malo.

No hay que tenerle miedo a esto, ni tampoco condicionarse. Normalmente se ve la astrología como algo superficial, donde se generaliza y estereotipa a ciertos signos. Eso es algo que no debe pasar.

¿Qué tan importante es el signo solar, lunar y el ascendente?

J: El solar es tu huella en la tierra, el ascendente tu huella en el universo y tu luna todo lo que te mueve al nivel del sentir, conocerlos te permitirá entender un poco más todo lo que te forma.

¿Qué es mercurio retrógrado y cómo afecta a los signos zodiacales?

I: Mercurio retrógrado es un tránsito que sucede aproximadamente tres veces cada año y lo que sucede es una ilusión óptica desde nuestro punto de vista, desde la tierra, en la que parece que Mercurio está retrocediendo, pero no es así. Nosotros avanzamos paralelo a Mercurio. Creo que es un tránsito al que no hay que tenerle miedo. Muchos piensan que porque Mercurio está retrógrado quiere decir que no hay que hacer nada, que todo va a salir mal y no es así, es un tránsito común.

Podría afectar a los signos dependiendo en qué parte de nuestra carta astral está sucediendo este tránsito. Cuando uno ve, por ejemplo, cualquier tránsito que esté sucediendo debe fijarse en su carta astral en qué parte o área está pasando para entender cómo le afectará a nivel personal.

¿El karma está relacionado con alguno de estos dos grandes temas?

I: El karma sí está relacionado con estos dos temas. De alguna forma, muchas personas piensan que tú naces y los planetas influyen en ti, pero es al revés. Tú llegas en el momento en el que tú vibras con los planetas que están en ese momento. Tu alma escoge el momento en el que nace según la vibración planetaria. Sí creo que es un momento que te enseña qué vienes a trabajar, cuál es tu camino de vida y eso está relacionado con el karma, no viéndolo como algo negativo, sino como algo que tu alma viene a trabajar.

En cuanto a las relaciones sentimentales, ¿consideras primordial encontrar a quien lleve el signo que nos complemente o se puede compaginar con alguien fuera de lo estipulado?

J: En las relaciones considero que se necesita mucho más que encontrar a quien lleve nuestro signo, involucra mucha comunicación, honestidad, respeto, atracción y de más factores. Lo que sí serviría es que por medio de su signo puedas identificar algunos patrones que te ayuden a comunicarte mejor con estas personas para tener una relación sana.

¿Está bien prejuiciar a una persona por su signo zodiacal, por patrones de relaciones anteriores, antes de conocerla?

I: No está bien prejuiciar a las personas por su signo zodiacal. Es un error muy común que se comete porque tenemos esta tendencia a estereotipar o encasillar a los signos y no es así. De hecho, puede haber una persona que sea de un signo zodiacal y sea muy mala persona, y puede haber otra que lleve el mismo signo y sea una excelente persona. Entonces la calidad o el nivel de conciencia no es regido según su signo solar. Creo que si estás topándote constantemente con el mismo signo y los mismos patrones o energías, quiere decir que hay algo de esa energía que te está funcionando como espejo para enseñarte. Tú atraes eso específico de ese signo. No se puede decir que todos los del mismo signo son iguales, hay muchísima más profundidad dentro de una carta astral.

¿Qué función cumple un astrólogo? ¿Cualquier persona puede serlo?

I: La función principal del astrólogo es servirte de guía, ayudarte a entenderte mejor, saber cuáles son tus necesidades. También, un astrólogo puede ayudarte a identificar en qué momento de tu vida te encuentras, si será un período productivo o en el que te tienes que enfocar en otra cosa. Sí creo que como astrólogos no debemos condicionar de forma negativa a las personas, sino más bien decirles cuáles son tus virtudes y posibles desafíos, pero hacerles ver que es algo en lo que se debe trabajar.

No sé si cualquiera puede ser astrólogo, si tienes el interés y lo estudias puedes llegar a tener gran conocimiento. También creo que es importante la interpretación, como decía hay astrólogos que suelen ser fatalistas o ver lados negativos de un tránsito, cuando en verdad lo ideal es saber interpretar las energías a favor de la persona.