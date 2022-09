Política, diplomática, abogada, escritora y, desde este viernes, Hillary Clinton añade también a su trayectoria el título de productora de documentales porque acaba de estrenar su propia serie, titulada "Gutsy", sobre la influencia de "mujeres valientes y pioneras" en la sociedad estadounidense.

Una docuserie de ocho capítulos realizada junto a su hija Chelsea y que lanza al mercado hoy en exclusiva la plataforma Apple TV+ basándose en el libro líder de ventas "The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience" que ambas publicaron de manera conjunta en el año 2019.

"Las protagonistas son mujeres valientes que además fueron pioneras, derribaron barreras, lucharon contra injusticias y su ejemplo ha servido para que otras tengan más oportunidades", explicó la exsecretaria de Estado de EE.UU. en una rueda de prensa con un reducido grupo de medios internacionales, entre los que estuvo Efe.

Hillary Clinton (Chicago, 1947) consiguió ser la primera mujer presidenciable en la historia de Estados Unidos y, a través de esta producción, repasa la carrera de artistas, activistas, creadoras de opinión y líderes locales procedentes, sobre todo, del país norteamericano que le han servido como "fuente de inspiración".

Un nutrido grupo de mujeres reconocidas internacionalmente aparecerán en los ocho episodios de "Gutsy" (valiente, en español) mediante las entrevistas de Hillary y Chelsea para adentrarse en el trasfondo de sus figuras públicas y los obstáculos superados hasta que lograron alcanzar una posición de prestigio.

Se trata de actrices como Mariska Hargitay, Wanda Sykes, Amy Schumer o Goldie Hawn, pero también de la periodista Gloria Steinem, la escritora y activista Glennon Doyle, la modelo drag Symone, la celebridad Kim Kardashian, la exfutbolista Abby Wambach o la rapera Megan Thee Satallion, entre muchas otras.

Y es que, entre la gran variedad de personalidades a las que madre e hija Clinton se acercan en esta producción, también figuran lideresas locales como Jackie-Michelle Martínez, miembro del comando de operaciones especiales del Cuerpo de Bomberos de Nueva York.

"Es una de las personas cuya historia más me ha marcado por todo lo que implica cada gesto que hace desde que se pone el equipo de bombera. (...) Una mujer extraordinariamente resiliente", afirmó Hillary Clinton refiriéndose a Martínez en una visión compartida por su hija.

Fotograma cedido por Apple TV+ que muestra a la exsecretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, junto a su hija Chelsea, durante un momento de la docuserie "Gutsy" EFE/ Apple TV+/

La que en su momento fuera senadora por el estado de Nueva York, lleva ocupando un lugar discreto en la política estadounidense desde 2016, cuando perdió las elecciones contra Donald Trump castigada por, entre otros casos polémicos, usar su correo electrónico personal para asuntos públicos.

De hecho, recientemente descartó volver a postularse para ocupar la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024 y es por eso que, con este documental, dice haber pretendido alejarse de la "carga política".

"La docuserie no trata la política partidista ni se habla de las elecciones sino que se centra en cómo piensan ellas, cómo toman sus decisiones personalmente y cómo consiguieron crear un terreno común para ayudar a otras", precisó.

Entre conversaciones en un entorno cercano para entrevistadas y entrevistadoras, también hay tiempo de ver en "Gutsy" cómo fue la relación de Hillary Clinton con su hija Chelsea en un contexto tan complejo como la pandemia de covid-19.

"No sé si nuestra relación ha cambiado tras el rodaje porque ya estábamos muy unidas, pero para mí fue un regalo inesperado que, en los momentos más graves de la pandemia, me hizo pensar en lo privilegiada que era por estar con ella", declaró Chelsea durante la convocatoria de prensa.

Además de conducir la serie, madre e hija ejercen de productoras ejecutivas junto con Johnny Webb ("Don't Look Down") en este documental cuyo primer capítulo se estrena hoy y que está dirigido por MJ Delaney, Amber Fares o Sally Freeman, entre otras.