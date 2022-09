Fotograma cedida por Amazon Studios donde aparecen, de izq. a dcha., Markella Kavenagh como Elanor "Nori" Brandyfoot, Sara Zwangobani como Marigold Brandyfoot, Dylan Smith como Largo Brandyfoot, y Megan Richards como Poppy Proudfellow, durante una escena de la serie "The Lord of the Rings: The Rings of Power".