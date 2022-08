Integrantes del elenco de “Lord of the Rings: The Rings of Power” participan hoy en una conferencia de prensa en la Ciudad de México (México). La nueva serie de “The Lord of the Rings: The Rings of Power” ha mostrado que la fantasía de J.R.R. Tolkien está llena de diversidad y muestra de ello es la participación de actores como la africana-iraní, Sophia Nomvete, y el puertorriqueño Ismael Cruz.

La Prime Video, estrena un nuevo tráiler a pocos días de su llegada a la plataforma y se postula como la producción más cara de la historia en televisión. Está planteada a contarse en cinco temporadas y su temporada debut contará con ocho episodios.

La serie se sitúa "miles de años antes" de los eventos narrados en "The Hobbit" y en la trilogía de "The Lord Of The Rings", sin rastro del "Anillo Único" por el que lucharon los protagonistas de Tolkien en la gran pantalla, nos trasladará a una época diferente de la Tierra Media, la Segunda Edad del Sol, con Elfos, Hombres, Enanos y otros seres de la rica mitología de fantasía.

PERSONAJES

Sophia Nomvete interpretará a la princesa Disa, hermana de Thorin II Escudo de Roble.

“Es nuestra misión tomar la excelencia del mundo de Tolkien para ponerla en el mundo y decir ‘esta es la visión de la sociedad’ para las próximas generaciones”, comentó Nomvete, durante una conferencia de prensa con medios mexicanos.

“Creo que no hay diferencia con los libros, los libros son el mundo, la fantasía, son una inmensidad de razas y visuales inventados por Tolkien y todo eso se abre a la interpretación y ese es el goce de la fantasía y en realidad”, ahondó.

Ismael Cruz Cordova será el elfo Arondir, quien mantendrá una relación prohibida con Bronwyn, una curandera interpretada por la actriz de origen iraní Nazanin Boniadi.

Cruz es el primer elfo latino de la historia, se siente orgulloso de poder mostrar el poder de la comunidad hispana en una súper producción.

“Más allá de los libros, nosotros (los latinos) existimos, yo existo, nosotros estamos aquí, lo que me vuela la cabeza es el hecho de que no hubiésemos tenido antes la oportunidad de existir en este tipo de mundos. Entiendo que es mi derecho como humano ser capaz de experimentar la magia y cualquier profesión que quiera ejercer”, aseguró.