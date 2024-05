Hija de Ricardo Arjona es la nueva enamorada de ‘Aquaman’

Él es la estrella de Aquaman, mide 1.93 m y el 1 de agosto llegará a los 45 años. Ella es la actriz de Hit man (Asesino por casualidad, 2023) mide 1.70 m y el pasado 25 de abril cumplió 32 años. A Jason Momoa y Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona, los separan 23 cm de estatura y trece años. Y aunque no parecería tanto, al verlos juntos lucen muy diferentes.

Meghan y Harry: Seis años de un matrimonio con altos y bajos Leer más

(Te puede interesar: Jason Momoa y Lisa Bonet solicitan oficialmente el divorcio)

Sin embargo, están enamorados y han decidido hacer público su romance al compartir unas fotos en redes sociales este 20 de mayo. Junto a las gráficas, un sugestivo mensaje: “Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, se lee en la cuenta de Adria.

Esta bomba se soltó luego de la reciente aparición de Momoa en Comic Con de Basingstoke (Inglaterra), donde le preguntaron si estaba soltero actualmente. “Estoy muy en una relación”, respondió. Eso sí, el nombre de la afortunada lo dejó escondido en una pista: “Lo descubrirás muy pronto. He estado en una relación por un tiempo”.

Jason Momoa y Adria Arjona, un romance entre actores

Sean Combs: un agresor entre las estrellas de Hollywood Leer más

La joven puertorriqueña de ascendencia guatemalteca, hija del músico Ricardo Arjona, ha participado en algunas series de Tv, como la segunda temporada de True detective, Person of interest y Good omens, en la que interpreta a Anathema Device.

Jason y Adria se conocieron en el rodaje de Sweet girl (2021), pero su romance es más reciente. “Se han estado viendo por un tiempo y son muy felices juntos”, dice una fuente cercana.

La hija de Ricardo Arjona estuvo casada con un abogado puertorriqueño estadounidense (2019-2023). Momoa contrajo matrimonio con la también actriz Lisa Bonet (56), de quien se separó en 2020 y se divorció oficialmente a inicios de 2024.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!