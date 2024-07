Las hermanas Lebed: "Nos lanzamos al estrellato tal como somos"

Sus voces se vuelven una compañía mientras se trabaja, conduce, camina, trota, o simplemente, está en casa. Hacen sentir como si se tratara una charla en familia, en esos momentos en los que los temas más humanos se ponen sobre la mesa. Pero lo hacen en plataformas digitales, como YouTube y Spotify. Son las hermanas Denise (38), Dominique (36), más conocida como Monchi, y Ornella (30) Lebed, apoderándose del micrófono para hablar a través de su pódcast Tres hermanas.

El proyecto, dicen, las ha unido aún más, pese a los contratiempos diarios. Denise es paramédica de piel, Monchi, odontóloga y Ornella, diseñadora de moda y celebrity stylist.

Accedieron a darse un tiempito para dialogar con EXPRESIONES y compartir cómo el hecho de hablar ciertos tópicos se ha vuelto cada vez más necesario: En su propuesta, ser mujeres no encasilla sus contenidos; los hombres son también bienvenidos como invitados y oyentes.

De la sobremesa a las plataformas

Escuchar sus episodios se parece mucho a entrar a una casa. “Desde que éramos pequeñas, teníamos la costumbre de quedarnos por horas, conversando y ‘matándonos’ de la risa en la mesa después de almorzar o cenar. Eso marcó los inicios del podcast”, recuerda Ornella.

Hoy, las conversaciones se dan en un ambiente producido. Para lanzar Tres Hermanas, buscaron sponsors para grabar desde allí. También está la productora, Carolina Molina Films, quien se encarga de las grabaciones y ediciones.

“El contacto con la gente se nos ha hecho fácil por nuestras profesiones. Conversamos mucho, aconsejamos y aprendemos también de ellos. Eso hizo que hace un año decidamos crear Tres hermanas, pero siempre estábamos ocupadas, hasta que llegó ‘el ahora o nunca’ y lo lanzamos a inicios de julio”, añade. A pesar de tener profesiones diferentes coinciden en los ejes que quieren hablar.

El actor Roberto Manrique, María Paulina Escobar, esposa de ‘Chito’ Vera, y Rafael Lecaro, son algunos de los que se han sentado a charlar con ellas.

“No contamos el lado farandulero” enfatiza Denise y agrega “Queremos ser las voceras de gente que a veces no ha podido contar su historia… Su vida increíble, superación y que te abra la mente un poco más. Tras cada episodio crecemos full”.

Si bien el lanzamiento es muy reciente están contentas con el feedback. “Somos nueva en esto… Por ahí hay detalles por pulir, pero lo importante es que nos hemos lanzado al estrellato tal cual somos. Y eso ha gustado en la audiencia”.

Un equipo todo terreno

Dedicarse a sus hijos, esposos, el trabajo y el podcast las ha convertido en unas mujeres multitask.

“Grabamos en las mañana, cuando nuestros hijos están en las escuelas, para tener nuestro tiempo a solas, ¡sino sería una locura!", dice Ornella.

Cada quien tiene allí su rol o misión. Ellas se encargan de los contenidos, de quien será el próximo invitado y de ver lo que se va a publicar en redes. Y el esposo de Ornella es el mánager, quien consigue sponsor y productora. “Él es el cuarto hermano”, bromea.

Ahora sienten que haciendo este proyecto se han unido más. “Somos tan distintas la una a la otra, que trabajar entre hermanas es lindo, pero también desafiante. Con los años hemos llegado a entendernos y, si algo no nos parece, lo conversamos. Entre las tres tenemos un balance bien chévere”, menciona Denise.

Denise: La mayor

“Yo soy la mayor… La que manda ¡No, mentira! (se excusa) Cuando están medio calladas las otras, a mí me toca meter la lengua. Yo soy de escuchar full pódcast. Si pudiera, tendría el celular prendido todo el día escuchando algún episodio. Me gusta de todo. Desde noticias, salud mental, maternidad, mi profesión (paramédica de piel) descubrimientos científicos…Me abren el mundo a cosas nuevas que no sabía que me podían gustar”

Monchi: La de en medio

“Como buena hermana de en medio, yo soy la que no tiene filtros para hablar. Nunca pensé que iba a estar hablando con una cámara al frente. A mí me ha tocado duro… Denise y Ornella ya estaban acostumbradas. Y de los pódcast ni hablar. ¡He aprendido a la fuerza! Antes de lanzar este proyecto mis hermanas me dieron una retadita de confianza. Ahora ya soy fan”.

Ornella: La menor

“Yo soy más visual, me gusta ver pódcast de entretenimiento, celebridades, moda, y también salud mental. Siento que esto es como una terapia… Luego de una hora y media de hablar de todo, me deja recargada”.

