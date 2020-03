Heidi Klum se distancia de su esposo por el coronavirus

El martes 10 de marzo, la modelo alemana se ausentó de las audiciones del reality show America’s Got Talent, en el que se desempeña como juez, una vez que comenzó a sentir fiebre y dolor corporal. Ella había estado tratando controlar por sí sola su malestar en su casa en California, pero el viernes 13 admitió que seguía sintiéndose mal y aún no podía encontrar un médico capaz de hacerle una prueba para el COVID-19.

Silvana y Gustavo Pacheco ya se hablan pero no hay reconciliación Leer más

Ese día, dentro de un video publicado en historias de Instagram, Klum detalló: “Todo comenzó con un escalofrío, sensación de fiebre, tos, secreción nasal (...) Simplemente no me siento bien. Espero que sea solo un resfriado. Me encantaría hacer la prueba de coronavirus pero simplemente no hay una aquí. He intentado con dos médicos diferentes y no puedo conseguir una”.

Desde entonces, sus más de siete millones de seguidores comenzaron a enviarle mensajes de aliento y preocupación sobre su salud y la de su familia.

Concierto en vivo: Alejandro Sanz y amigos Leer más

Sin embargo, el sábado 14, la también presentadora de televisión y diseñadora de moda, publicó un nuevo mensaje para tranquilizar a todos sus fans al dar a conocer que ya se pudo hacer el examen, pero hasta conocer los resultados, ella y su esposo Tom Kaulitz iban a mantenerse totalmente separados.

“Como muchos de ustedes, he estado enferma toda la semana y, desafortunadamente, mi esposo, que regresó de su gira hace un par de días, también se siente enfermo. Para estar seguros, nos mantendremos separados hasta que obtengamos los resultados de nuestras pruebas de coronavirus. No queremos propagar gérmenes y arriesgarnos a que otros se enfermen ... ¡incluso, unos a otros! Por mucho que quiera abrazarlo y besarlo, es más importante hacer lo correcto y no extenderse más. El distanciamiento social es lo que todos debemos hacer ahora para ser ciudadanos responsables del mundo. Todos estamos juntos en esto y depende de nosotros proteger a nuestros seres queridos. ¡Veo todas las cosas hermosas que la gente se hace por todo el mundo y eso me da esperanza! Enviando a todos ustedes amor, positividad y vibraciones curativas... juntos podemos superar esto, pero debemos ser proactivos para que todos podamos tener un futuro brillante y saludable”, detalló la celebridad de 46 años junto a un video en el que ella y Tom se dan un beso separados por el vidrio de una ventana.

Adiós gira musical

Tom Kaulitz es parte de la banda Tokio Hotel. Su banda se sumó a las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus y por eso, anunciaron la suspensión de su gira por Latinoamérica. Estaba previsto se presenten en Ecuador el 13 de marzo.