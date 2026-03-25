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La saga de Harry Potter reunió más de 7.7 mil millones de dólares en taquilla mundialInstagram @hbomax

HBO revela primera imagen de la serie de Harry Potter y anticipa un gran anuncio

La nueva serie tendrá como reparto a Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron

  • Cristina Carranza Solis

Una sola palabra bastó para encender la expectativa en redes sociales. Los fanáticos de la reconocida saga se alertaron la mañana de este 24 de marzo con la publicación en instagram de HBO Max donde se reveló la primera imagen oficial de la nueva serie de Harry Potter, una producción que promete adaptar a profundidad cada historia de los libros.

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UNA IMAGEN QUE DESATÓ TEORÍAS

La fotografía muestra al joven mago de espaldas, caminando sobre un paisaje nevado con su túnica de quidditch, su escoba en mano y el número 7 grabado en su uniforme.

Al fondo, los detalles no pasan desapercibidos: banderines de Gryffindor y Slytherin, e incluso un guiño a Fred y George. Lo cual ha sido suficiente para que los seguidores de la saga comiencen a analizar cada elemento de la imagen.

“MAÑANA”: LA DESCRIPCIÓN QUE GENERÓ INTRIGA

El detalle más intrigante no está en la imagen, sino en su descripción. La publicación invita a los fans a estar atentos “mañana”, es decir, el 25 de marzo.

Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que podría tratarse del primer tráiler o incluso del anuncio de la fecha de estreno de la serie, uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma.

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UNA NUEVA ADPTACIÓN QUE APUESTA POR LA FIDELIDAD

La nueva serie busca adaptar de forma más extensa las novelas de la escritora británica J. K. Rowling, con una temporada dedicada a cada libro. El rodaje comenzó en Reino Unido en 2025 y contará con un nuevo trío protagonista: Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron.

El reparto también incluye nombres reconocidos como John Lithgow como Dumbledore, Nick Frost como Hagrid y Paapa Essiedu como Snape. Además, crece el rumor de que Paul Bettany podría convertirse en el nuevo Voldemort, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

EL REGRESO A HOGWARTS SE ACERCA

La serie no solo promete fidelidad a la historia original, sino también una producción a gran escala que podría extenderse durante una década. Aunque se han especulado cifras millonarias por episodio, lo cierto es que el proyecto apunta a convertirse en una de las apuestas más ambiciosas de HBO en los últimos años.

Con el rodaje en marcha y un estreno previsto para 2027, la serie busca reconectar con una nueva generación sin perder a los fans de siempre.

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