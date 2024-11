Halloween 2024: Así son los disfraces de los famosos

Este 31 de octubre, las celebridades optaron por divertirse usando los atuendos más originales para celebrar Halloween. Es cada vez más común que las estrellas del cine, la música y la televisión se disfracen de personajes de la cultura popular, más allá de fantasmas y brujas. Así quedó registrado en este 2024, con disfraces como Emily de El cadáver de la novia, Hey Arnold, Alicia en el país de las maravillas o ET.

RELACIONADAS Famosos ecuatorianos revelan sus rutinas durante los apagones de 14 horas

El cadáver de la novia

Andreína Bravo fue una de las más comprometidas entre los famosos ecuatorianos. Le llevó un par de horas lograr su maquillaje azul. Esta es la primera vez que usa un traje de novia. ¿Será que la próxima ocasión lo hará con el hombre de sus sueños?

Ozempic

Lizzo impresionó a todos con una serie de disfraces para Halloween, comenzando con un atuendo llamado “LizzOzempic,” inspirado en un reciente episodio de South Park y en los rumores sobre su repentina pérdida de peso. “Ok Halloween… ya puedes empezar,” escribió en una publicación al estilo de un anuncio falso.

Selena Gomez reflexiona sobre ser multimillonaria Leer más

Alicia en el país de las maravillas

La actriz Selena Gomez de Only Murders in the Building y su novio, el productor musical ganador del Grammy, Benny Blanco, se sumergen en la madriguera del conejo este Halloween.

La pareja, que suele compartir fotos abrazados en Instagram, dio un giro moderno a los personajes del libro de Lewis Carroll. “Cada vez más curioso…” escribió Gomez en la publicación, citando una famosa frase de la obra.

Quiero tener 30

Jennifer Garner se disfrazó de nostalgia. Después de compartir su rutina de diaria de cuidado”, Garner volvió a lucir el icónico minivestido a rayas en verde lima, azul y morado, junto con zapatillas deportivas. “Feliz Halloween número 20, Jenna Rink. 💕” escribió en el pie del video con el que recuerda al personaje de la película Quiero tener 30.

Pokémon

Khalid sorprendió con dos disfraces inspirados en personajes de dibujos animados: Brock de la franquicia Pokémon y Gerald de ¡Oye, Arnold!.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!