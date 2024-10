Famosos ecuatorianos revelan sus rutinas durante los apagones de 14 horas

Los apagones de catorce horas generan malestar en la ciudadanía y en los famosos criollos. EXPRESIONES preguntó a varios de ellos, ¿qué hacen cuando están a la luz de las velas o cuando encienden el ruidoso generador?

Según el presentador Henry Bustamante, “me he puesto a practicar mis conocimientos culinarios. Estoy a las puertas de mi examen del II nivel en la escuela de los chefs. También duermo temprano porque sin luz no tengo actividades ni compromisos sociales. Tengo hermanas que viven en diferentes partes de Guayaquil. Nos reunimos y comparto con ellas. Sin luz no queda de otra que encerrarse en casa y lo he aprovechado para estar en familia”.

Mientras que el comentarista de espectáculos, Alsino Herrera dice que cuando se está en ‘el sexto piso’ es más desolador el panorama, “se suma la ausencia de la familia porque cada cabeza de hogar debe proteger al nuevo núcleo que formó. Esta vez se agrega la inseguridad por lo que es mejor quedarse en las cuatro paredes de la casa. El internet es mi recurso de entretenimiento ahora que implementé sistemas de baterías de almacenamiento y luces solares, sin embargo, no es una vida normal. Se ha pausado el comercio y no producimos. Ninguna oxigenación artificial ni la electricidad por cuotas, aporta al desarrollo. No es lo mismo. Estoy agobiado, estresado pero nunca pierdo mi otro yo, esperanzador”.

Aprovechan para limpiar

La actriz Maribel Solines aprovecha las horas para ver series que descarga en su tablet, leer libros pendientes o “me voy a casa de alguna amiga que tenga luz”.

Maribel Solines. CORTESÏA Maribel Solines

La expresentadora del programa De casa en casa, Ana Buljubasich manifiesta que ahora es más disciplinada con sus actividades. “Me organizo para aprovechar al máximo las horas en las que cuento con energía eléctrica. Es decir hago mis grabaciones, las tareas de la casa que requieren de luz, cuando se va, si es de día, leo un poco, organizo. En la noche es cuando más extraño la energía, deambulo por la vivienda contando los minutos hasta que regresa. Estamos viviendo momentos críticos en los que se pone a prueba nuestra paciencia y capacidad de adaptación, pero confiamos en que la naturaleza haga lo suyo mientras las autoridades buscan opciones”.

Según la comentarista de farándula, Soraya Guerrero “puede decirse que me han tocado horarios favorables porque en mi casa se va la luz a la medianoche hasta las cinco de la mañana, luego de ocho a una. Salgo a trabajar y regreso a las cinco de la tarde. Los fines de semana limpio, ordeno, veo series y así trato de acoplarme a esta nueva rutina. También me pongo a leer, he desempolvado algunos libros guardados”.

El caso del presentador Isaac Delgado es diferente porque por la enfermedad de su papá, Carlos Julio deber estar pendiente de que los equipos tengan energía y del pequeño generador que se compró. “No nos tocó en una buena temporada”.

