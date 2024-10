Lady Gaga renace: la madre monstruo libera su nueva etapa con Disease

Ella es su cura y su enfermedad. Lady Gaga acapara todo en su nueva canción Disease. La estrella estadounidense acaba de presentar el videoclip del primer sencillo de su séptimo álbum. En la pieza audiovisual se muestra esta dualidad, desde los personajes que representa, hasta en la letra que canta.

Esta tiene un tono oscuro y sugerente, con frases como "I could play the doctor, I can cure your disease" ("Podría hacer de doctora, puedo curar tu enfermedad") y líneas que exploran temas de vulnerabilidad y conexión intensa. A lo largo de la canción, Gaga utiliza metáforas relacionadas con la enfermedad y la curación, lo que aporta un toque dramático a su regreso al pop.

El lado más grotesco y extremo de Gaga vuelve a estar vigente, y literalmente lo expulsa de su boca. Parece que Lady Gaga renaciera de su dolor (y enfermedad) para mostrar un lado más limpio pero igual de vulnerable.

Pero la canción también tiene un toque sexy y la ayudadita especial. En esta canción le habla a su amante de que puede ser todo lo que le pida, sugerentemente puede curarle todas las heridas. Ella quiere ser el antídoto. Y no cabe duda que está escrita para su comprometido Michael Polansky. Junto a él aparecen Andrew Watt, Cirkut y la propia Gaga como autores del tema.

Contra todo pronóstico, Gaga cumple tanto musicalmente como visualmente con 'Disease'. Este videoclip caótico se cuela ya entre lo mejor de su discografía, como si 'Born This Way' hubiera envejecido bien o se hubiera hecho con madurez artística. pic.twitter.com/isMdZmDOPQ — Gonza Gallego (@gonzagallego_) October 30, 2024

El clip está estrechamente ligado con la portada de la canción, en la que se ve un accidente de tránsito. La mujer sobre el auto es Lady Gaga quien vuelve a la vida luego su breve contacto con la muerte. La fecha de lanzamiento no es casualidad, es la excusa perfecta para amenizar las fiestas de Halloween. Además de poner en práctica su coreografía.

