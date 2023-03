Gwyneth Paltrow no solo ha sido noticia en estos días por sus extraños y poco confiables consejos de salud, sino por asistir a Park City Court, en Utah, para el juicio civil presentado en su contra por Terry Sanderson, quien la acusa de ser la responsable de una colisión de esquí en 2016, en Deer Park Resort, que lo dejó con daño cerebral permanente.

Se espera que sus hijos, junto con su esposo Brad Falchuk, testifiquen durante el juicio, pero Gwyneth no está feliz de que ellos estén involucrados, según una fuente citada por la revista People.

Cuando subió al estrado, Paltrow alegó que Sanderson fue el responsable del accidente. “El señor Sanderson me golpeó categóricamente y esa es la verdad”.

Admitió que no pensó en el exmédico del Ejército después de su choque en las pistas de esquí: “Cuando eres víctima de un accidente, tu psicología no está pensando en la persona que lo perpetró. En ese momento, no sabía que había sufrido lesiones como esa, pensé que era menor ese día”, indicó en el juicio que es transmitido en vivo.

La actriz ahora está contrademandando al galeno, quien quiere una compensación de 300 mil dólares por su aparente daño cerebral después. Ella, por su parte, quiere una compensación simbólica de un dólar, más sus honorarios legales cubiertos.